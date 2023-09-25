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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Бывший омский губернатор Бурков получит должность в Ростехе

Бывший омский губернатор Бурков получит должность в Ростехе

25 сентября 2023, 12:35
Фото: телеграм-канал Александра Буркова
Экс-губернатор Омской области и бывший лидер свердловских справедливороссов Александр Бурков перейдет на работу в Ростех, о чем он сам сообщил корреспонденту TagilCity.ru.

Бурков не уточнил, какую именно должность он займет в госкоропорации. По информации нашего источника в Ростехе, он может занять руководящую позицию во флагмане уральской промышленности Уралвагонзаводе, входящем в концерн.

Напомним, в конце марта этого года президент РФ Владимир Путин принял самостоятельную отставку Буркова с должности губернатора Омской области, которую он занимал с 2018 года. Тогда же Бурков заявил, что готовится к переходу на новое место работы (на какое именно, он не уточнял), отметив, что «по-прежнему остается в команде президента».

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