Бывший омский губернатор Бурков получит должность в Ростехе

Бурков не уточнил, какую именно должность он займет в госкоропорации. По информации нашего источника в Ростехе, он может занять руководящую позицию во флагмане уральской промышленности Уралвагонзаводе, входящем в концерн.



Напомним, в конце марта этого года президент РФ Владимир Путин принял самостоятельную отставку Буркова с должности губернатора Омской области, которую он занимал с 2018 года. Тогда же Бурков заявил, что готовится к переходу на новое место работы (на какое именно, он не уточнял), отметив, что «по-прежнему остается в команде президента».