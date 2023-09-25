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Частная баня сгорела в Нижнем Тагиле

Частная баня сгорела в Нижнем Тагиле

25 сентября 2023, 10:47
Фото: Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле загорелась баня на территории частного дома. Пожар площадью 24 квадратных метра произошел 23 сентября 2023 года.

Несколько молодых людей растапливали баню. Заметив возгорание, они вызвали сотрудников пожарной службы, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.

На месте происшествия работали семь спасателей. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за неправильного устройства дымохода и печи. Огонь потушили в течение девяти минут. Пострадавших нет.

Напомним, вечером 23 сентября 2023 года в Екатеринбурге пламя разгорелось в торговом павильоне на «Птичьем рынке». Вскоре приехавшие пожарные сумели ликвидировать огонь.

Птичий рынок вспыхнул в Екатеринбурге
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