Частная баня сгорела в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Несколько молодых людей растапливали баню. Заметив возгорание, они вызвали сотрудников пожарной службы, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.
На месте происшествия работали семь спасателей. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за неправильного устройства дымохода и печи. Огонь потушили в течение девяти минут. Пострадавших нет.
Напомним, вечером 23 сентября 2023 года в Екатеринбурге пламя разгорелось в торговом павильоне на «Птичьем рынке». Вскоре приехавшие пожарные сумели ликвидировать огонь.