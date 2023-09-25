Денис Сафин рассказал о стратегической цели социальных инвестиций «Уральской Стали»

«Мы инвестируем большие средства в развитие производства. Скоро откроем два новых цеха, а это почти две тысячи вакансий. Мы развиваем корпоративную культуру и совершенствуем бизнес-процессы на уровне ведущих металлургических компаний страны. Для реализации всех наших планов нужны люди. Поэтому одна из важнейших задач — остановить отток населения из Новотроицка. Для этого мы создаём „новую эстетику“ и на комбинате, и в городе. Кроме того, мы планируем строить современное и комфортное жильё для сотрудников», — сказал Денис Сафин.