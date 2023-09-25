Денис Сафин рассказал о стратегической цели социальных инвестиций «Уральской Стали»

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Как подчеркнул Денис Сафин, «Уральская Сталь» является крупнейшим работодателем Оренбуржья, но и градообразующим предприятием Новотроицка. По его словам, для компании важно не только поддержание безопасных и комфортных условий труда на производстве, но и создание условий для самореализации и досуга населения, пишет mk.ru.
Он добавил, что основной целью социальных инвестиций компании является снижение оттока молодежи из Новотроицка, который последние наблюдается в последние десятилетия.
Говоря о реализованных инициативах компании по созданию в городе современной инфраструктуры, Денис Сафин отметил строительство ледового дворца, ремонт детских образовательных учреждений и Дворца культуры, объектов здравоохранения, культуры и спорта.
По инициативе Дениса Сафина комбинат при поддержке городской администрации приступил к созданию мастер-плана Новотроицка. Основные его аспекты авторы намерены обсуждать с жителями города.
«Мы инвестируем большие средства в развитие производства. Скоро откроем два новых цеха, а это почти две тысячи вакансий. Мы развиваем корпоративную культуру и совершенствуем бизнес-процессы на уровне ведущих металлургических компаний страны. Для реализации всех наших планов нужны люди. Поэтому одна из важнейших задач — остановить отток населения из Новотроицка. Для этого мы создаём „новую эстетику“ и на комбинате, и в городе. Кроме того, мы планируем строить современное и комфортное жильё для сотрудников», — сказал Денис Сафин.
В нынешнем году компания по решению Дениса Сафина уже дважды индексировала заработную плату работникам комбината. В августе она была проиндексирована по новой системе. Вследствии этого средний уровень зарплаты на металлургическом предприятии достиг уровня в 80 тысяч рублей, что более чем на 30% выше, чем в среднем по области.
Уже много лет предприятие тесно сотрудничает с Новотроицким филиалом НИТУ МИСИС. Его студенты при участии опытных металлургов могут реализовывать собственные проекты на производстве. В холдинг также входит Загорский трубный завод (ЗТЗ), расположенный в г. Пересвет Московской области. Завод взаимодействует с Сергиево-Посадским колледжем, на базе которого создан Ресурсный центр ЗТЗ. Подобное сотрудничество позволяет не только готовить востребованные кадры, но и обеспечить их работой сразу после выпуска через механизм целевых договоров.