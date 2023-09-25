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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Девушка из Ирбита прокатила друзей на капоте машины

Девушка из Ирбита прокатила друзей на капоте машины

25 сентября 2023, 13:28
Фото: 1MI
В Ирбите девушка покатала на капоте авто друзей. Это произошло вечером 23 сентября около ДК Костевича.

Известно, что девушке 20 лет. Она управляла машиной марки Hyundai Accent. В какой-то момент друзья, которые находились в салоне, попросили покатать их на капоте, пишет «Инцидент. Ирбит».

Девушка согласилась. Далее она стала ехать по прилегающей территории ДК Костевича с нарушением правил перевозки друзей. В результате один человек, 18-летний юноша, упал с капота во время езды. У него диагностировали черепно-мозговую травму. Сейчас юноша находится на лечении в больнице.

У девушки стаж вождения — 1,5 года. На нарушении ПДД она не попадалась ни разу. В момент ЧП она была трезва. Теперь ее могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Все зависит от того, Какой ущерб был причинен пассажиру.

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#Происшествия#Административная ответственность#Ирбит#Уголовная ответственность#Девушка#Черепно-мозговая травма#Машина#Нарушение правил#Стаж вождения#Дарья Сорокина#Hyundai Accent#ДК Костевича#Перевозка друзей
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