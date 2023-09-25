Девушка из Ирбита прокатила друзей на капоте машины

У девушки стаж вождения — 1,5 года. На нарушении ПДД она не попадалась ни разу. В момент ЧП она была трезва. Теперь ее могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Все зависит от того, Какой ущерб был причинен пассажиру.