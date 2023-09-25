Девушка из Ирбита прокатила друзей на капоте машины

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Известно, что девушке 20 лет. Она управляла машиной марки Hyundai Accent. В какой-то момент друзья, которые находились в салоне, попросили покатать их на капоте, пишет «Инцидент. Ирбит».
Девушка согласилась. Далее она стала ехать по прилегающей территории ДК Костевича с нарушением правил перевозки друзей. В результате один человек, 18-летний юноша, упал с капота во время езды. У него диагностировали черепно-мозговую травму. Сейчас юноша находится на лечении в больнице.
У девушки стаж вождения — 1,5 года. На нарушении ПДД она не попадалась ни разу. В момент ЧП она была трезва. Теперь ее могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Все зависит от того, Какой ущерб был причинен пассажиру.