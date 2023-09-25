Екатеринбург вошел в топ-20 городов РФ по уровню зарплат

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Данный рейтинг был составлен на основе соотношения средней зарплаты в городе и набора необходимых товаров: продукты питания, проезд в транспорте, одежда, гигиеническая продукция, коммунальные услуги. ТОП был составлен РИА «Новости».
Так, в Екатеринбурге средняя зарплата 69 тысяч рублей — это в 3,6 раза больше минимального потребительского набора товаров. В этом плане город находится на одном уровне с Нарьян-Маром, Домодедово и Кемерово.
Первое место в рейтинге занял Уренгой, второе — Салехард, а на третьем месте расположилась Москва.
Напомним, в мае 2023 года, по данным Свердловскстата, уровень средней зарплаты в Свердловской области составлял более 62 тысяч рублей.