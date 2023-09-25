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Екатеринбург вошел в топ-20 городов РФ по уровню зарплат

Екатеринбург вошел в топ-20 городов РФ по уровню зарплат

25 сентября 2023, 10:24
Фото: Midjourney
Екатеринбург оказался в рейтинге 20 российских городов по уровню зарплат с начала 2023 года. Уральская столица заняла 19 место.

Данный рейтинг был составлен на основе соотношения средней зарплаты в городе и набора необходимых товаров: продукты питания, проезд в транспорте, одежда, гигиеническая продукция, коммунальные услуги. ТОП был составлен РИА «Новости».

Так, в Екатеринбурге средняя зарплата 69 тысяч рублей — это в 3,6 раза больше минимального потребительского набора товаров. В этом плане город находится на одном уровне с Нарьян-Маром, Домодедово и Кемерово.

Первое место в рейтинге занял Уренгой, второе — Салехард, а на третьем месте расположилась Москва.

Напомним, в мае 2023 года, по данным Свердловскстата, уровень средней зарплаты в Свердловской области составлял более 62 тысяч рублей.

Средняя зарплата жителей Свердловской области составила 62 663 рубля в месяц
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