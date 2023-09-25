Главу Артемовского оштрафовали на 10 тысяч рублей за свалку

В результате чиновнику назначили штраф — 10 тысяч рублей. Он пытался оспорить это решение и настаивал, что за эту территорию отвечает МБУ «Жилкомстрой». Но суд постановил, что именно глава администрации городского округа обязан следить за соблюдением закона в области мусора.