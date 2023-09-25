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Главу Артемовского оштрафовали на 10 тысяч рублей за свалку

Главу Артемовского оштрафовали на 10 тысяч рублей за свалку

25 сентября 2023, 10:24
Фото: 1MI
За свалку на 10 тысяч рублей оштрафован глава Артемовского. Незаконное хранение отходов было обнаружено в апреле этого года в селе Антоново.

Свалка находилась на левом берегу реки Бобровка. Там лежали доски, стеклотара, автомобильные покрышки, пластик, деревянные палеты.

В результате в отношении главы округа Константина Трофимова было возбуждено дело по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ — «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды». Об этом сообщает Свердловский облсуд.

В результате чиновнику назначили штраф — 10 тысяч рублей. Он пытался оспорить это решение и настаивал, что за эту территорию отвечает МБУ «Жилкомстрой». Но суд постановил, что именно глава администрации городского округа обязан следить за соблюдением закона в области мусора.

Далее глава округа обжаловал взыскание в вышестоящей инстанции. Но штраф остался в силе.

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#Происшествия#Суд#Закон#Штраф#Мусор#Чиновник#Свалка#Дарья Сорокина#Артемовское#Незаконное хранение отходов#Бобровка
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