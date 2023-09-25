Главу Артемовского оштрафовали на 10 тысяч рублей за свалку

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Свалка находилась на левом берегу реки Бобровка. Там лежали доски, стеклотара, автомобильные покрышки, пластик, деревянные палеты.
В результате в отношении главы округа Константина Трофимова было возбуждено дело по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ — «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды». Об этом сообщает Свердловский облсуд.
В результате чиновнику назначили штраф — 10 тысяч рублей. Он пытался оспорить это решение и настаивал, что за эту территорию отвечает МБУ «Жилкомстрой». Но суд постановил, что именно глава администрации городского округа обязан следить за соблюдением закона в области мусора.
Далее глава округа обжаловал взыскание в вышестоящей инстанции. Но штраф остался в силе.