Хирург Умнов рассказал о симптомах кишечного кровотечения

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Согласно информации от NEWS.ru, при кишечном кровотечении боль в животе сопровождается рвотой, похожей по цвету на кофейную гущу. Врач отмечает, что также боли в животе могут быть связаны с пищевым отравлением.
Однако, важно понимать, что боли в животе могут иметь множество причин и связаны с различными состояниями и заболеваниями. Например, боли в эпигастральной области могут быть признаками тромбоза верхней брыжеечной артерии или мерцательной аритмии. Также, регулярное потребление алкоголя и жирной пищи может вызывать боли в животе, свидетельствуя о развитии острого панкреатита. Но самым опасным для жизни является кишечное кровотечение.
Если боли в эпигастральной области сопровождаются рвотой, имеющей вид, схожий с кофейной гущей, черным стулом, бледностью кожи, повышенным пульсом и снижением артериального давления, это может указывать на проблемы с желудочно-кишечным трактом, связанные с кровотечением. Такие состояния требуют немедленного медицинского вмешательства со стороны квалифицированных специалистов.
Важно отметить, что у пожилых людей боли в животе могут быть связаны с паралитической кишечной непроходимостью, вызванной замедлением двигательной активности кишечника. Это состояние лечится с помощью клизм и слабительных препаратов.