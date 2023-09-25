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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Хирург Умнов рассказал о симптомах кишечного кровотечения

25 сентября 2023, 10:36
Врач-хирург Александр Умнов поделился знаниями о болях в области живота и связанных с ними проблемах здоровья. По его словам, данный симптом может указывать на наличие язвы желудка или кишечного кровотечения. Последнее состояние может быть чрезвычайно опасным.

Согласно информации от NEWS.ru, при кишечном кровотечении боль в животе сопровождается рвотой, похожей по цвету на кофейную гущу. Врач отмечает, что также боли в животе могут быть связаны с пищевым отравлением.

Однако, важно понимать, что боли в животе могут иметь множество причин и связаны с различными состояниями и заболеваниями. Например, боли в эпигастральной области могут быть признаками тромбоза верхней брыжеечной артерии или мерцательной аритмии. Также, регулярное потребление алкоголя и жирной пищи может вызывать боли в животе, свидетельствуя о развитии острого панкреатита. Но самым опасным для жизни является кишечное кровотечение.

Если боли в эпигастральной области сопровождаются рвотой, имеющей вид, схожий с кофейной гущей, черным стулом, бледностью кожи, повышенным пульсом и снижением артериального давления, это может указывать на проблемы с желудочно-кишечным трактом, связанные с кровотечением. Такие состояния требуют немедленного медицинского вмешательства со стороны квалифицированных специалистов.

Важно отметить, что у пожилых людей боли в животе могут быть связаны с паралитической кишечной непроходимостью, вызванной замедлением двигательной активности кишечника. Это состояние лечится с помощью клизм и слабительных препаратов.

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