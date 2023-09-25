Хирург Умнов рассказал о симптомах кишечного кровотечения

Однако, важно понимать, что боли в животе могут иметь множество причин и связаны с различными состояниями и заболеваниями. Например, боли в эпигастральной области могут быть признаками тромбоза верхней брыжеечной артерии или мерцательной аритмии. Также, регулярное потребление алкоголя и жирной пищи может вызывать боли в животе, свидетельствуя о развитии острого панкреатита. Но самым опасным для жизни является кишечное кровотечение.