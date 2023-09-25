Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводородный воздух, бег за мусором и ядовитая свалка

TagilCity.ru ежедневно проводит замеры воздуха возле ж/д вокзала на наличие вредных веществ. Место выбрано из-за большого скопления людей и наличия жилой зоны рядом. На прошедшей неделе газоанализатор превышений не фиксировал. Как оказалось, наиболее грязный воздух был на Сухоложском поселке. Пост УГМС, находящийся в этом районе, в период с 18 по 21 сентября фиксировал превышение сероводорода ежедневно. 18 сентября — один раз до 1,3 ПДК, 19 сентября — семь раз до 2 ПДК, 20 сентября — девять раз до 1,6 ПДК, 21 сентября — также девять раз до 1,9 ПДК.