Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводородный воздух, бег за мусором и ядовитая свалка

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
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Updated Сегодня, 07:20
TagilCity.ru ежедневно проводит замеры воздуха возле ж/д вокзала на наличие вредных веществ. Место выбрано из-за большого скопления людей и наличия жилой зоны рядом. На прошедшей неделе газоанализатор превышений не фиксировал. Как оказалось, наиболее грязный воздух был на Сухоложском поселке. Пост УГМС, находящийся в этом районе, в период с 18 по 21 сентября фиксировал превышение сероводорода ежедневно. 18 сентября — один раз до 1,3 ПДК, 19 сентября — семь раз до 2 ПДК, 20 сентября — девять раз до 1,6 ПДК, 21 сентября — также девять раз до 1,9 ПДК.
Первый плоггинг-забег прошел в Нижнем Тагиле 20 сентября. Участники во время кросса в лесу в районе Валегина бора собирали мусор, оставшийся после отдыхающих. Участие в забеге приняли около 150 человек. За час экологических соревнований команды собрали 146 мешков отходов. А победителям, то есть тем, кто собрал больше всего мусора, организаторы вручили ценные призы.
Участок реки Баранча, протекающий в районе поселка Евстюниха под Нижним Тагилом, планируют очистить от донных отложений. Сейчас Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области ищет подрядчика, который за 6,5 млн рублей разработает проект по очистке. Планируется, что работы улучшат качество воды в реке и восстановят ее геоэкосистему.
Вопрос о ликвидации шламонакопителя в районе Кушвинского тракта в Нижнем Тагиле вынесли на общественное обсуждение. С 25 сентября по 26 октября жители города смогут задать вопросы о запланированных работах. Шламонакопитель остался после деятельности Высокогорского механического завода, ликвидированного в 2007 году. На нем накоплено 1,5 тысячи тонн токсичных отходов. Решение о ликвидации шламонакопителя вынес суд после иска Нижнетагильской природоохранной прокуратуры.