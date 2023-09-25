Избившая девушку кондуктор из Екатеринбурга обвинила в случившемся жертву

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
По словам работницы транспортного предприятия, девушку она избила, поскольку та назвала ее доступной женщиной (только не используя эвфемизм). Кондуктор также утверждает, что сама пострадала в потасовке — на ее руке якобы присутствуют следы укусов.
Напомним, ранее в сети появились кадры, на которых кондуктор 012-го автобуса жестоко избила молодую пассажирку, буквально повалив ее на сиденье и оттаскав за волосы под восклицания очевидцев. Свидетели конфликта утверждают, что все началось с просьбы девушки прекратить трапезу на рабочем месте.