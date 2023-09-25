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Updated Сегодня, 14:24

Избившая девушку кондуктор из Екатеринбурга обвинила пострадавшую в оскорблении

Избившая девушку кондуктор из Екатеринбурга обвинила в случившемся жертву

25 сентября 2023, 14:15
Фото: 1MI

Избившая девушку кондуктор из Екатеринбурга обвинила пострадавшую в оскорблении

Кондуктор из Екатеринбурга, избившая девушку в салоне автобуса № 012, заявила, что нападению предшествовало грубое оскорбление со стороны пострадавшей.

По словам работницы транспортного предприятия, девушку она избила, поскольку та назвала ее доступной женщиной (только не используя эвфемизм). Кондуктор также утверждает, что сама пострадала в потасовке — на ее руке якобы присутствуют следы укусов.

Напомним, ранее в сети появились кадры, на которых кондуктор 012-го автобуса жестоко избила молодую пассажирку, буквально повалив ее на сиденье и оттаскав за волосы под восклицания очевидцев. Свидетели конфликта утверждают, что все началось с просьбы девушки прекратить трапезу на рабочем месте.

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#Автобус#Драка#Конфликт#Потасовка#Общественный транспорт#Екатеринбург#Григорий Орлов
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