Компания «БАС» внедряет перспективные решения для беспилотных систем РФ

Он отметил, что опыт Иннополиса, применимый для Татарстана, будет развиваться при участии компании, а лучшие наработки могут быть масштабированы на другие регионы, где растет спрос на беспилотные технологии. Подписание соглашения позволяет вывести эти решения в производство и далее — на федеральный уровень.