Компания «БАС» внедряет перспективные решения для беспилотных систем РФ

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
На церемонии подписания присутствовал заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, пишет inkazan.ru.
Компания «БАС» создана главными игроками российского рынка беспилотной авиации — АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы. Оператор беспилотных систем занимается внедрением беспилотных технологий в социально-экономическую сферу субъектов РФ. Достигнутые договоренности помогут реализовать новые и востребованные проекты цифровой трансформации в беспилотной авиации.
В Татарстане уже планируется построить центр подготовки внешних пилотов беспилотников, которые безопасно интегрируют в городскую среду.
«Это не только разработка, производство и подготовка кадров. Это еще и эффективное применение беспилотников», — прокомментировал задачи новой для РФ отрасли гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко.
Он отметил, что опыт Иннополиса, применимый для Татарстана, будет развиваться при участии компании, а лучшие наработки могут быть масштабированы на другие регионы, где растет спрос на беспилотные технологии. Подписание соглашения позволяет вывести эти решения в производство и далее — на федеральный уровень.
Компания «БАС», Университет Иннополис и специалисты ОЭЗ будут вместе работать над новейшими технологиями для производства компонентов беспилотников, навесного оборудования и оборудования наземной инфраструктуры. Самое главное — это достижение технологического суверенитета России в сфере беспилотной авиации.
«Беспилотная авиация становится новой высокотехнологичной отраслью экономики», — заявил руководитель ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.
По его словам, ОЭЗ «Иннополис» создавалась как развитая экосистема с большими возможностями для быстрого старта и масштабирования проектов любой сложности, в том числе в сфере беспилотной авиации. Поэтому нужный опыт у организации есть.
Некоторые разработки уже вышли в серийное производство, рассказал замглавы Университета Иннополис Искандер Бариев. Специалисты Центра беспилотных технологий, который работает на территории Университета, уже разрабатывают летательные беспилотники, а также наземные и подводные. В партнёрстве с ООО «БАС» и ОЭЗ «Иннополис» ученые проанализируют рынок, разработают образовательные программы, нормативно-правовую и нормативно-техническую базу.
В Казани также состоялась встреча представителей компании ООО «БАС» с руководством Татарстана, на которой обсуждали условия применения беспилотников флота этой компании на территории республики и создание регионального центра ООО «БАС».