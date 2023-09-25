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Компания «БАС» внедряет перспективные решения для беспилотных систем РФ

Компания «БАС» внедряет перспективные решения для беспилотных систем РФ

25 сентября 2023, 08:34
Фото: Университет Иннополис
Компания «Беспилотные авиационные системы» («БАС») в сотрудничестве с университетом Иннополис и ОЭЗ «Иннополис» интегрирует в воздушное пространство России беспилотные технологии. Соответствующее соглашение заключили в сентябре в рамках международного форума Kazan Digital Week.

На церемонии подписания присутствовал заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, пишет inkazan.ru.

Компания «БАС» создана главными игроками российского рынка беспилотной авиации — АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы. Оператор беспилотных систем занимается внедрением беспилотных технологий в социально-экономическую сферу субъектов РФ. Достигнутые договоренности помогут реализовать новые и востребованные проекты цифровой трансформации в беспилотной авиации.

В Татарстане уже планируется построить центр подготовки внешних пилотов беспилотников, которые безопасно интегрируют в городскую среду.

«Это не только разработка, производство и подготовка кадров. Это еще и эффективное применение беспилотников», — прокомментировал задачи новой для РФ отрасли гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко.

Он отметил, что опыт Иннополиса, применимый для Татарстана, будет развиваться при участии компании, а лучшие наработки могут быть масштабированы на другие регионы, где растет спрос на беспилотные технологии. Подписание соглашения позволяет вывести эти решения в производство и далее — на федеральный уровень.

Компания «БАС», Университет Иннополис и специалисты ОЭЗ будут вместе работать над новейшими технологиями для производства компонентов беспилотников, навесного оборудования и оборудования наземной инфраструктуры. Самое главное — это достижение технологического суверенитета России в сфере беспилотной авиации.

«Беспилотная авиация становится новой высокотехнологичной отраслью экономики», — заявил руководитель ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

По его словам, ОЭЗ «Иннополис» создавалась как развитая экосистема с большими возможностями для быстрого старта и масштабирования проектов любой сложности, в том числе в сфере беспилотной авиации. Поэтому нужный опыт у организации есть.

Некоторые разработки уже вышли в серийное производство, рассказал замглавы Университета Иннополис Искандер Бариев. Специалисты Центра беспилотных технологий, который работает на территории Университета, уже разрабатывают летательные беспилотники, а также наземные и подводные. В партнёрстве с ООО «БАС» и ОЭЗ «Иннополис» ученые проанализируют рынок, разработают образовательные программы, нормативно-правовую и нормативно-техническую базу.

В Казани также состоялась встреча представителей компании ООО «БАС» с руководством Татарстана, на которой обсуждали условия применения беспилотников флота этой компании на территории республики и создание регионального центра ООО «БАС».

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