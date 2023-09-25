Конкурс «Юный управдом» стартовал в Свердловской области

Отметим, в рамках национального проекта «Жилье и Городская среда» в Нижнем Тагиле в 2023 году завершается благоустройство дворов на Зари, 99 и Дружинина, 39. На территориях этих многоквартирных домов на финальном этапе обновления находятся детские игровые площадки, спортивное оборудование и малые архитектурные формы. Также специалисты совместно с жильцами высадили у этих домов порядка 150 деревьев и кустов.