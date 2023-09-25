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Конкурс «Юный управдом» стартовал в Свердловской области

Конкурс «Юный управдом» стартовал в Свердловской области

25 сентября 2023, 13:29
Фото: 1MI
Школьники и студенты Свердловской области могут принять участие в создании комфортной среды проживания, представив свои идеи на конкурсе «Юный управдом — созидатель благоприятной среды проживания». Одна из задач проекта — создание банка новых идей развития общественных пространств городов России.

Другими не менее важными целями конкурса организаторы называют вовлечение молодежи в процесс разработки и реализации проектов создания доступной, благоприятной, комфортной и безопасной среды проживания в городах РФ, информирование участников о целях и задачах федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», а также популяризацию профессий в сфере городского и жилищно-коммунального хозяйства, урбанистики, строительства и архитектуры.

Сегодня очень важно приобщать к благоустройству не только взрослых, но и детей. Чем раньше ребенок поймет, что у него есть реальный шанс изменить среду вокруг себя, тем ответственнее он будет относиться к тому месту, где живет. Новый конкурс позволяет поддержать это стремление и предложить несколько вариантов развития его потенциала, — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Участников состязаний поделят на три возрастные категории:

  • 10–13 лет — категория «Домовенок»;
  • 14–17 лет — категория «Юный управдом»;
  • 18–25 лет — категория «Молодой специалист в сфере управления городским хозяйством».

«Домовята» предложат идеи и проекты по улучшению интерьера подъездов в многоквартирных домах, условий проживания в жилых домах коттеджной застройки, внесут предложения по созданию доступной, благоприятной, комфортной и безопасной среды прилегающих к школе территорий.

«Юные управдомы» могут поделиться идеями создания доступной, комфортной и безопасной среды общественных пространств: парков, скверов, бульваров и помочь в развитии добрососедских отношений в подъездах многоквартирных домов и коттеджных поселках.

«Молодые специалисты» разработают проекты, предусматривающие технические, организационные, логистические, транспортные и другие решения для маломобильных групп населения.

Претенденты, прошедшие заочный отбор, отправятся в Москву, где им предстоит защитить проект перед экспертным жюри.

Фото: konkurs-upravdom.ru

Этапы проведения конкурса:

  • Заочный этап — регистрация и отправка материалов на конкурс (15.09.11.10.2023.2023),
  • Экспертная оценка и определение победителей заочного этапа (10.11.11.15.2023.2023),
  • Публикация списков победителей заочного этап, рассылка приглашений на очный этап конкурса (16.11.2023),
  • Очный этап в Москве — защита проектов перед Экспертным советом конкурса и награждение победителей конкурса (21.12.12.23.2023.2023).

Победители и призеры будут награждены дипломами и ценными подарками от партнеров конкурса, а педагоги-руководители получат сертификаты «Научный руководитель проекта».

Отметим, в рамках национального проекта «Жилье и Городская среда» в Нижнем Тагиле в 2023 году завершается благоустройство дворов на Зари, 99 и Дружинина, 39. На территориях этих многоквартирных домов на финальном этапе обновления находятся детские игровые площадки, спортивное оборудование и малые архитектурные формы. Также специалисты совместно с жильцами высадили у этих домов порядка 150 деревьев и кустов.

Также в октябре завершится и комплексное благоустройство сквера по улице Верхняя Черепанова, 44. Здесь уже в сентябре планируют установить уменьшенную копию первого паровоза, созданного братьями Черепановыми, а рядом с новым объектом сделают небольшую сцену.

После окончания всех работ в обновленных зонах жители города смогут проводить с пользой гораздо больше времени, считает глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Благоустройство дворов на Вагонке и ГГМ в Нижнем Тагиле завершится в начале октября
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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Жилье#Конкурс#Проект#Министр#Молодежь#Предложение#Николай Смирнов#Нацпроект#Национальный проект#Анастасия Имамахметова
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