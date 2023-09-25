Конкурс «Юный управдом» стартовал в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Другими не менее важными целями конкурса организаторы называют вовлечение молодежи в процесс разработки и реализации проектов создания доступной, благоприятной, комфортной и безопасной среды проживания в городах РФ, информирование участников о целях и задачах федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», а также популяризацию профессий в сфере городского и жилищно-коммунального хозяйства, урбанистики, строительства и архитектуры.
Сегодня очень важно приобщать к благоустройству не только взрослых, но и детей. Чем раньше ребенок поймет, что у него есть реальный шанс изменить среду вокруг себя, тем ответственнее он будет относиться к тому месту, где живет. Новый конкурс позволяет поддержать это стремление и предложить несколько вариантов развития его потенциала, — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Участников состязаний поделят на три возрастные категории:
«Домовята» предложат идеи и проекты по улучшению интерьера подъездов в многоквартирных домах, условий проживания в жилых домах коттеджной застройки, внесут предложения по созданию доступной, благоприятной, комфортной и безопасной среды прилегающих к школе территорий.
«Юные управдомы» могут поделиться идеями создания доступной, комфортной и безопасной среды общественных пространств: парков, скверов, бульваров и помочь в развитии добрососедских отношений в подъездах многоквартирных домов и коттеджных поселках.
«Молодые специалисты» разработают проекты, предусматривающие технические, организационные, логистические, транспортные и другие решения для маломобильных групп населения.
Претенденты, прошедшие заочный отбор, отправятся в Москву, где им предстоит защитить проект перед экспертным жюри.
Этапы проведения конкурса:
Победители и призеры будут награждены дипломами и ценными подарками от партнеров конкурса, а педагоги-руководители получат сертификаты «Научный руководитель проекта».
Отметим, в рамках национального проекта «Жилье и Городская среда» в Нижнем Тагиле в 2023 году завершается благоустройство дворов на Зари, 99 и Дружинина, 39. На территориях этих многоквартирных домов на финальном этапе обновления находятся детские игровые площадки, спортивное оборудование и малые архитектурные формы. Также специалисты совместно с жильцами высадили у этих домов порядка 150 деревьев и кустов.
Также в октябре завершится и комплексное благоустройство сквера по улице Верхняя Черепанова, 44. Здесь уже в сентябре планируют установить уменьшенную копию первого паровоза, созданного братьями Черепановыми, а рядом с новым объектом сделают небольшую сцену.
После окончания всех работ в обновленных зонах жители города смогут проводить с пользой гораздо больше времени, считает глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.