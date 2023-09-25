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Published Сегодня, 05:53

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Updated Сегодня, 05:55

Военные учения прошли под Нижним Тагилом

Минобороны показало учения ракетчиков под Нижним Тагилом

25 сентября 2023, 05:53
Фото: 1MI

Военные учения прошли под Нижним Тагилом

Военнослужащие ракетных войск стратегического назначения приняли участие в масштабных учениях в Свердловской области.

Видео с учений со ссылкой на Минобороны появилось в Telegram-канале ТАСС. Всего в мероприятиях были задействованы более трех тысяч военных и 300 единиц техники. Учения проводились с Тагильским ракетным соединением.

На кадрах видно, что проводились учения не только в дневное, но и в ночное время суток.

В ходе учений военные отрабатывали ряд задач и вводных. Для действий бойцами использовались ракетные комплексы «Ярс», боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М» и другая техника.

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#Общество#Нижний Тагил#Учения#Военные#Минобороны#Ирина Кирилова
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