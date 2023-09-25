Минобороны показало учения ракетчиков под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Видео с учений со ссылкой на Минобороны появилось в Telegram-канале ТАСС. Всего в мероприятиях были задействованы более трех тысяч военных и 300 единиц техники. Учения проводились с Тагильским ракетным соединением.
На кадрах видно, что проводились учения не только в дневное, но и в ночное время суток.
В ходе учений военные отрабатывали ряд задач и вводных. Для действий бойцами использовались ракетные комплексы «Ярс», боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М» и другая техника.