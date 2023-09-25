Мужчина скончался после падения из окна в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
О выпавшем из окна екатеринбуржце рассказали очевидцы, пишет Telegram-канал «Безумный Екб».
К месту происшествия приехали сотрудники полиции. Тело скончавшегося горожанина накрыли мешком. В Следкоме подробности инцидента не комментируют, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, в Екатеринбурге после падения из окна разбился насмерть 28-летний молодой человек, приехавший некоторое время назад в город из Нижнего Тагила. Незадолго до гибели свердловчанин был в депрессии. У погибшего осталась беременная жена.