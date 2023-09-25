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Мужчина скончался после падения из окна в Екатеринбурге

Мужчина скончался после падения из окна в Екатеринбурге

25 сентября 2023, 11:49
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мужчина разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки. Происшествие случилось 25 сентября 2023 года.

О выпавшем из окна екатеринбуржце рассказали очевидцы, пишет Telegram-канал «Безумный Екб».

К месту происшествия приехали сотрудники полиции. Тело скончавшегося горожанина накрыли мешком. В Следкоме подробности инцидента не комментируют, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, в Екатеринбурге после падения из окна разбился насмерть 28-летний молодой человек, приехавший некоторое время назад в город из Нижнего Тагила. Незадолго до гибели свердловчанин был в депрессии. У погибшего осталась беременная жена.

Уроженец Нижнего Тагила выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге
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