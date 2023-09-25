На трассе Воронеж-Луганск произошло ДТП с смертельным исходом

Согласно информации от ведомства, 18-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля «Лада Гранта», не предоставила преимущество в движении грузовику КамАЗ и столкнулась с ним. В результате столкновения, легковой автомобиль был выброшен на встречную полосу, где произошло еще одно столкновение — с автомобилем «Лада Веста». Об этом пишет voronezhnews.ru.