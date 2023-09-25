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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

На трассе Воронеж-Луганск произошло ДТП с смертельным исходом

25 сентября 2023, 17:07
В Россошанском районе Воронежской области на автодороге «Воронеж-Луганск» произошло массовое ДТП с летальным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Согласно информации от ведомства, 18-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля «Лада Гранта», не предоставила преимущество в движении грузовику КамАЗ и столкнулась с ним. В результате столкновения, легковой автомобиль был выброшен на встречную полосу, где произошло еще одно столкновение — с автомобилем «Лада Веста». Об этом пишет voronezhnews.ru.

Девушка погибла на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Вторая 18-летняя пассажирка была доставлена в больницу.

#Происшествия
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