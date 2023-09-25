Педагоги говорят о кризисе образования, а в Свердловской области дорожает водка

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Кризис в образовании предрекают Свердловские педагоги. О возможных последствиях заговорили после скандала с массовым увольнением учителей в школе № 22 Екатеринбурга. Редакция TagilCity.ru пообщалась с некоторыми работниками сферы образования.
Суд Екатеринбурга не встал на сторону профсоюзника из Нижнего Тагила Александра Иванова и решил не восстанавливать его в должности на УВЗ. Подробности истории Александр рассказал редакции TagilCity.ru.
Превышение нормы сероводорода в воздухе, первый плоггинг-забег в Нижнем Тагиле, очистка реки Баранча и другие главные экологические события в регионе с 18 по 24 сентября.
Под Нижним Тагилом в районе Исинского тракта было замечено возгорание. По имеющимся данным, задымление было замечено недалеко от закрытого объекта. На место проишествия отправилась группа волонтеров и несколько пожарных расчетов. В МЧС и других экстренных службах пока не комментировали инцидент.
Стоимость набора для борща в Свердловской области продолжает снижаться. Однако не все овощи подешевели. Также цена растет на бананы и водку. Напомним, что в начале сентября на прилавках магазинов уже был скачок цен. В тот раз подорожали мука, молоко и яйца.