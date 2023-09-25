Педагоги говорят о кризисе образования, а в Свердловской области дорожает водка

Стоимость набора для борща в Свердловской области продолжает снижаться. Однако не все овощи подешевели. Также цена растет на бананы и водку. Напомним, что в начале сентября на прилавках магазинов уже был скачок цен. В тот раз подорожали мука, молоко и яйца.