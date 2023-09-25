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Попавшая под поезд метро жительница Екатеринбурга очнулась в реанимации

Попавшая под метропоезд беременная жительница Екатеринбурга пришла в сознание

25 сентября 2023, 15:34
Фото: 1MI

Попавшая под поезд метро жительница Екатеринбурга очнулась в реанимации

Жительница Екатеринбурга, получившая серьезные травмы при падении под поезд метро на Уралмаше, пришла в сознание, но по-прежнему находится в реанимации.
Пациентка в реанимации… В сознании, — сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Врачи все еще оценивают состояние женщины как стабильно тяжелое, сообщили в ведомстве. Уточняется, что информация была актуальна на утро 25 сентября.

Напомним, несчастный случай с 39-летней жительницей уральской столицы произошел 18 сентября: она случайно упала с перрона на станции метро «Проспект Космонавтов» и была сбита поездом. С того времени пострадавшей сделали две операции: первую — в день происшествия, а затем еще одну — 22 сентября. Известно, что женщина была на третьем месяце беременности.

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#Больница#Метро#Реанимация#Несчастный случай#Пострадавшие#Екатеринбург#Инцидент#Григорий Орлов
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