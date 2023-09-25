Попавшая под метропоезд беременная жительница Екатеринбурга пришла в сознание

Напомним, несчастный случай с 39-летней жительницей уральской столицы произошел 18 сентября: она случайно упала с перрона на станции метро «Проспект Космонавтов» и была сбита поездом. С того времени пострадавшей сделали две операции: первую — в день происшествия, а затем еще одну — 22 сентября. Известно, что женщина была на третьем месяце беременности.