Пожарные и волонтеры скопились у закрытого объекта под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
По информации очевидца, задымление ощущается в лесном массиве и на трассе. Где именно произошло возгорание, неизвестно — людей через шлагбаум не пропускают. Сообщается, что на место также прибыла группа волонтеров с огнетушителями — активисты отправились по дороге вглубь леса.
Приехала машина с кубами воды — для дозаправки. Одна машина поехала искать ближайший водоем, — рассказал свидетель происшествия.
В МЧС и других экстренных службах пока не комментировали инцидент.
Ранее сообщалось о пожаре на нижнетагильской базе отдыха «Демидовская усадьба».