Пожарные и волонтеры скопились у закрытого объекта под Нижним Тагилом

По информации очевидца, задымление ощущается в лесном массиве и на трассе. Где именно произошло возгорание, неизвестно — людей через шлагбаум не пропускают. Сообщается, что на место также прибыла группа волонтеров с огнетушителями — активисты отправились по дороге вглубь леса.