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Published Сегодня, 13:44

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Updated Сегодня, 14:15

Пожарные и волонтеры скопились у закрытого объекта под Нижним Тагилом

Пожарные и волонтеры скопились у закрытого объекта под Нижним Тагилом

25 сентября 2023, 13:44
Фото: tagilcity.ru
Под Нижним Тагилом несколько пожарных машин подъехали к КПП закрытого объекта в районе Исинского тракта, передает корреспондент TagilCity.ru.

По информации очевидца, задымление ощущается в лесном массиве и на трассе. Где именно произошло возгорание, неизвестно — людей через шлагбаум не пропускают. Сообщается, что на место также прибыла группа волонтеров с огнетушителями — активисты отправились по дороге вглубь леса.

Приехала машина с кубами воды — для дозаправки. Одна машина поехала искать ближайший водоем, — рассказал свидетель происшествия.

В МЧС и других экстренных службах пока не комментировали инцидент.

Ранее сообщалось о пожаре на нижнетагильской базе отдыха «Демидовская усадьба».

Фото: tagilcity.ru
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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Пожар#Возгорание#Задымление#МЧС#Григорий Орлов
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