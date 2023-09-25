Приговоренный к пяти годам колонии мобилизованный из Невьянска обжалует приговор

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Историю 43-летнего Владимира Ростова мы рассказывали ранее. Уральца мобилизовали в сентябре прошлого года, но прошествии двух месяцев жизни в окопах у него обострились хронические заболевания, и тогда командование разрешило ему вылечиться в родном городе.
Перед самым выходом на службу с Владимиром случилось несчастье: он ушиб грудную клетку, и этот факт подтвердили гражданские врачи. Тем не менее суд признал его виновным в дезертирстве (ч. 5 ст. 337 УК) и назначил ему почти минимальное наказание — 5,5 года колонии строгого режима из возможных 10 лет заключения.
РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Ростова сообщает, что его защита намерена добиваться смягчения приговора. Апелляцию рассмотрят в октябре.