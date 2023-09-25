Приговоренный к пяти годам колонии мобилизованный из Невьянска обжалует приговор

Перед самым выходом на службу с Владимиром случилось несчастье: он ушиб грудную клетку, и этот факт подтвердили гражданские врачи. Тем не менее суд признал его виновным в дезертирстве (ч. 5 ст. 337 УК) и назначил ему почти минимальное наказание — 5,5 года колонии строгого режима из возможных 10 лет заключения.