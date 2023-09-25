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Мобилизованный из Невьянска обжалует присужденный ему срок за дезертирство

Приговоренный к пяти годам колонии мобилизованный из Невьянска обжалует приговор

25 сентября 2023, 14:31
Фото: 1MI

Мобилизованный из Невьянска обжалует присужденный ему срок за дезертирство

Мобилизованный из Невьянска, которого в сентябре приговорили к пяти с половиной годам колонии по обвинению в дезертирстве, намерен оспаривать приговор в суде.

Историю 43-летнего Владимира Ростова мы рассказывали ранее. Уральца мобилизовали в сентябре прошлого года, но прошествии двух месяцев жизни в окопах у него обострились хронические заболевания, и тогда командование разрешило ему вылечиться в родном городе.

Перед самым выходом на службу с Владимиром случилось несчастье: он ушиб грудную клетку, и этот факт подтвердили гражданские врачи. Тем не менее суд признал его виновным в дезертирстве (ч. 5 ст. 337 УК) и назначил ему почти минимальное наказание — 5,5 года колонии строгого режима из возможных 10 лет заключения.

РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Ростова сообщает, что его защита намерена добиваться смягчения приговора. Апелляцию рассмотрят в октябре.

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