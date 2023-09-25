Прокуратура проверит сообщения о массовом море рыбы в Верхнесысертском пруду

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, к проведению проверки на предмет соблюдения законодательства об экологии привлечены сотрудники областных управлений Росприроднадзора и Росрыболовства.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении прокуратуры.
В начале сентября сообщалось, что свердловские власти потратят 50 миллионов рублей на очистку Авроринского водохранилища под Нижним Тагилом.