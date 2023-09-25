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Published Сегодня, 09:59

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Updated Сегодня, 10:12

Прокуратура отреагировала на массовую гибель рыбы в Верхнесысертском пруду

Прокуратура проверит сообщения о массовом море рыбы в Верхнесысертском пруду

25 сентября 2023, 09:59
Фото: 1MI

Прокуратура отреагировала на массовую гибель рыбы в Верхнесысертском пруду

В Свердловской области природоохранная прокуратура проверит сообщения о массовой гибели рыбы в Верхнесысертском пруду.

Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, к проведению проверки на предмет соблюдения законодательства об экологии привлечены сотрудники областных управлений Росприроднадзора и Росрыболовства.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении прокуратуры.

В начале сентября сообщалось, что свердловские власти потратят 50 миллионов рублей на очистку Авроринского водохранилища под Нижним Тагилом.

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#Общество#Экология#Прокуратура#Свердловская область#Природоохранная прокуратура#Природа#Экологи#Григорий Орлов
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