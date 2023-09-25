Пятеро человек пострадали в ДТП под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Водитель автомобиля Lada, совершая разворот в нарушение дорожной разметки, столкнулся с автомобилем ВАЗ. Из-за этого пострадали пассажиры и водитель Lada, а также водитель и пассажирка ВАЗ, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Всех пострадавших с полученными травмами доставили в медучреждения. По результатам освидетельствования водитель Lada в момент аварии был трезв. Кроме того, все пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок ехал в специальном детском кресле.
Напомним, 23 сентября 2023 года в Заречном пьяный водитель влетел в автомобиль, а потом отлетел к другой машине, которая была припаркована. Пострадавших в аварии нет.