tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:23

Updated Сегодня, 03:23

Пятеро человек пострадали в ДТП под Екатеринбургом

Пятеро человек пострадали в ДТП под Екатеринбургом

25 сентября 2023, 03:23
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Пятеро человек, в том числе шестилетний ребенок, пострадали в дорожной аварии на трассе Пермь — Екатеринбург. ДТП произошло вечером 24 сентября 2023 года.

Водитель автомобиля Lada, совершая разворот в нарушение дорожной разметки, столкнулся с автомобилем ВАЗ. Из-за этого пострадали пассажиры и водитель Lada, а также водитель и пассажирка ВАЗ, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Водитель Lada столкнулся с ВАЗВодитель Lada столкнулся с ВАЗ
Пострадали пассажиры и водители обеих машинПострадали пассажиры и водители обеих машин
В момент ДТП водитель был трезвВ момент ДТП водитель был трезв
Водитель Lada столкнулся с ВАЗ
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Всех пострадавших с полученными травмами доставили в медучреждения. По результатам освидетельствования водитель Lada в момент аварии был трезв. Кроме того, все пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок ехал в специальном детском кресле.

Напомним, 23 сентября 2023 года в Заречном пьяный водитель влетел в автомобиль, а потом отлетел к другой машине, которая была припаркована. Пострадавших в аварии нет.

Пьяный водитель попал в ДТП в Заречном
Узнать подробнее
Читайте также:
Три человека пострадали в ДТП под ЕкатеринбургомШесть человек пострадали в ДТП на ЕКАД. Среди них есть ребенокТрое человек погибли и пятеро пострадали в ДТП на ЕКАД
#Происшествия#Ребенок#Больница#Дети#ДТП#ГИБДД#Полиция#Автомобиль#Пассажиры#Водитель#ЧП#Пострадавшие#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
Подпишитесь
На гору без возможности ходить. Как 16-летний екатеринбуржец с ДЦП покорил Иремель
20 сентября, 09:50
Глава Минздрава не стал обсуждать дефицит медиков во время визита в Верхнюю Салду
21 сентября, 14:00
Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?
19 сентября, 12:13
Ремонт туристической тропы на Исинском тракте в Нижнем Тагиле подошел к концу
22 сентября, 09:14
Парк «Уральский» за 970 тысяч хотят простроить в поселке Уралец под Нижним Тагилом
21 сентября, 13:10
Цыганка обманула продавца в цветочном магазине Нижнего Тагила на 5 тысяч рублей
22 сентября, 06:42