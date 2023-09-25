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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Рядом с закрытым объектом под Нижним Тагилом горит лес

Рядом с закрытым объектом под Нижним Тагилом горит лес

25 сентября 2023, 12:22
Фото: 1MI
25 сентября загорелся лес возле закрытого объекта, которая находится недалеко от Исинского тракта в Нижнем Тагиле. На тушение огня выехали волонтеры.

Есть угроза того, что огонь перекинется на сам объект, рассказал TagilCity.ru руководитель дружины волонтеров Павел Фетисов. По его словам, для быстрой локализации огня нужно больше добровольцев.

Нужно больше людей. Пожарные сами справится пока не могут. Вызвали волонтеров для помощи, — сообщил TagilCity.ru Павел Фетисов.

Территория закрытого объекта расположена за шлагбаумом, а вблизи КПП находятся камеры видеонаблюдения. Въезд посторонним запрещен.

Напомним, накануне крупный лесной пожар вспыхнул рядом с Невьянском. Дым от огня распространился на автомобильные дороги и ухудшил видимость. Вечером того же дня возгорание было ликвидировано. Информации о пострадавших нет.

В лесу под Невьянском вспыхнул пожар
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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Добровольцы#Лес#Пожарные#Лесной пожар#Анна Григорьева
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