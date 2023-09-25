Рядом с закрытым объектом под Нижним Тагилом горит лес

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Есть угроза того, что огонь перекинется на сам объект, рассказал TagilCity.ru руководитель дружины волонтеров Павел Фетисов. По его словам, для быстрой локализации огня нужно больше добровольцев.
Нужно больше людей. Пожарные сами справится пока не могут. Вызвали волонтеров для помощи, — сообщил TagilCity.ru Павел Фетисов.
Территория закрытого объекта расположена за шлагбаумом, а вблизи КПП находятся камеры видеонаблюдения. Въезд посторонним запрещен.
Напомним, накануне крупный лесной пожар вспыхнул рядом с Невьянском. Дым от огня распространился на автомобильные дороги и ухудшил видимость. Вечером того же дня возгорание было ликвидировано. Информации о пострадавших нет.