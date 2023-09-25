tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

С крана в Екатеринбурге снят мужчина, находящийся в федеральном розыске

С крана в Екатеринбурге снят мужчина, находящийся в федеральном розыске

25 сентября 2023, 12:35
Фото: 1MI
В Екатеринбурге найден мужчина, который находился в федеральном розыске. Его сняли с крана на стройплощадке.

Задержанному 32 года. Он житель Ревды. В день задержания он пытался залезть на башенный кран, сообщили в Управлении Росгвардии по региону.

Задержание произошло в вечернее время 24 сентября. Отмечается, что перед тем, как залезть на кран, мужчина незаконно проник на территорию стройплощадки на улице Михеева.

Известно, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. Когда его отвезли в отделение, выяснилось, что это гражданин, находящийся в федеральном розыске.

В Сухом Логу задержан стрелявший в майора экс-полицейский
Узнать подробнее
Читайте также:
В Ревде водитель сбил школьницу и уехал с места ДТППьяный житель Екатеринбурга грозился взорвать аэропорт КольцовоЖитель Ревды упал на козырек подъезда
#Ревда#Федеральный розыск#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Нетрезвое состояние#Управление Росгвардии#Строительная площадка
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводородный воздух, бег за мусором и ядовитая свалка
Сегодня, 07:18
Школа кино и ТВ в Нижнем Тагиле попала в финал премии «ТЭФИ-KIDS 2023»
23 сентября, 08:29
В Нижнем Тагиле прошла обкатка трамваев на Тагилстрой
Вчера, 12:38
Подростки с лошадьми снова гуляют на Театральной площади в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:12
В Екатеринбурге у звезды «Уральских пельменей» вскрыли машину и украли ноутбук
Сегодня, 06:37
Температурный рекорд 19 века побит в Екатеринбурге
Сегодня, 06:01