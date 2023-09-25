С крана в Екатеринбурге снят мужчина, находящийся в федеральном розыске

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Задержанному 32 года. Он житель Ревды. В день задержания он пытался залезть на башенный кран, сообщили в Управлении Росгвардии по региону.
Задержание произошло в вечернее время 24 сентября. Отмечается, что перед тем, как залезть на кран, мужчина незаконно проник на территорию стройплощадки на улице Михеева.
Известно, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. Когда его отвезли в отделение, выяснилось, что это гражданин, находящийся в федеральном розыске.