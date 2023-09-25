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Школьникам со всей страны покажут свердловский «Императорский маршрут»

Школьников из 21 региона проведут по свердловскому «Императорскому маршруту»

25 сентября 2023, 16:51
Фото: департамент информполитики Свердловской области

Школьникам со всей страны покажут свердловский «Императорский маршрут»

Почти тысяча школьников со всей страны прибудет в Свердловскую область в рамках участия в национальном турпроекте «Императорский маршрут».

Как рассказали в областном департаменте информполитики, детей из 21 региона, особенно отличившихся в учебе или спорте, проведут по знаковым историческим местам Среднего Урала — среди прочего они посетят Екатеринбург, Алапаевск, побывают на Ганиной яме.

Первая группа, в которую вошли 44 школьника из Челябинской области, уже прибыла в уральскую столицу, уточнили в департаменте. К ноябрю в регион приедут дети из Ленинградской, Московской областей, а также из других регионов, через которые пролегает «Императорский маршрут».

Ранее в свердловском правительстве заявили, что за минувший год трафик туристов в Свердловскую область вырос в полтора раза.

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#Общество#Дети#Отдых#Свердловская область#Школьники#Туризм#Путешествия#Внутренний туризм#Григорий Орлов
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