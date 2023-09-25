Школьников из 21 региона проведут по свердловскому «Императорскому маршруту»

Первая группа, в которую вошли 44 школьника из Челябинской области, уже прибыла в уральскую столицу, уточнили в департаменте. К ноябрю в регион приедут дети из Ленинградской, Московской областей, а также из других регионов, через которые пролегает «Императорский маршрут».