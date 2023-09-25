Школьников из 21 региона проведут по свердловскому «Императорскому маршруту»

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Как рассказали в областном департаменте информполитики, детей из 21 региона, особенно отличившихся в учебе или спорте, проведут по знаковым историческим местам Среднего Урала — среди прочего они посетят Екатеринбург, Алапаевск, побывают на Ганиной яме.
Первая группа, в которую вошли 44 школьника из Челябинской области, уже прибыла в уральскую столицу, уточнили в департаменте. К ноябрю в регион приедут дети из Ленинградской, Московской областей, а также из других регионов, через которые пролегает «Императорский маршрут».
Ранее в свердловском правительстве заявили, что за минувший год трафик туристов в Свердловскую область вырос в полтора раза.