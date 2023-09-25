Синоптики назвали дату похолодания в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Температура воздуха опустится на 6–7 градусов. Как утверждает главный региональный синоптик Галина Шепоренко, 25 сентября в Екатеринбурге будет еще тепло —до +22… +24 градусов. А с 26 сентября начнется похолодание.
Днем ожидается +16… +18 градусов. На следующий день погода буде аналогична.
Такой же прогноз дает и метеоролог Алексей Пулин. Он сказал, что в эти дни средняя температура воздуха на всей территории региона понизится на 6–7 градусов по сравнению с температурой 24–25 сентября. Об этом он сообщил в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Помимо этого, синоптик отметил, что в Екатеринбурге 24 сентября был побит температурный рекорд. Днем в городе воздух нагрелся до +17,4 градусов. В последний раз такая погода в конце сентября была зафиксирована в 1880 году.