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Published Сегодня, 08:32

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Updated Сегодня, 08:34

Синоптики назвали дату похолодания в Екатеринбурге

Синоптики назвали дату похолодания в Екатеринбурге

25 сентября 2023, 08:32
Фото: 1MI
Стало известно, когда в Екатеринбурге похолодает. Прогноз дали синоптики.

Температура воздуха опустится на 6–7 градусов. Как утверждает главный региональный синоптик Галина Шепоренко, 25 сентября в Екатеринбурге будет еще тепло —до +22… +24 градусов. А с 26 сентября начнется похолодание.

Днем ожидается +16… +18 градусов. На следующий день погода буде аналогична.

Такой же прогноз дает и метеоролог Алексей Пулин. Он сказал, что в эти дни средняя температура воздуха на всей территории региона понизится на 6–7 градусов по сравнению с температурой 24–25 сентября. Об этом он сообщил в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Помимо этого, синоптик отметил, что в Екатеринбурге 24 сентября был побит температурный рекорд. Днем в городе воздух нагрелся до +17,4 градусов. В последний раз такая погода в конце сентября была зафиксирована в 1880 году.

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#Температура#Погода#Похолодание#Синоптики#Градусы#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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