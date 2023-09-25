Синоптики назвали дату похолодания в Екатеринбурге

Такой же прогноз дает и метеоролог Алексей Пулин. Он сказал, что в эти дни средняя температура воздуха на всей территории региона понизится на 6–7 градусов по сравнению с температурой 24–25 сентября. Об этом он сообщил в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».