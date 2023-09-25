Спектакль из Нижнего Тагила получил две награды Пятого фестиваля имени Золотухина

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Спектакль удостоился специального диплома «За важное художественное высказывание», а художник-постановщик Анастасия Копылова победила в номинации «Лучшая работа художника», сообщает Новый молодежный театр Нижнего Тагила.
Поздравляем артистов, постановочную группу и цеха! — сообщили представители театра.
Также над спектаклем работали и другие сотрудники театра. Это режиссер-постановщик Ринат Кияков, режиссер по кукольной пластике Роман Бокланов и художник по свету — Сергей Кузнецов.