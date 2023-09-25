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Published Сегодня, 13:54

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Updated Сегодня, 13:56

Спектакль из Нижнего Тагила получил две награды Пятого фестиваля имени Золотухина

Спектакль из Нижнего Тагила получил две награды Пятого фестиваля имени Золотухина

25 сентября 2023, 13:54
Фото: Новый молодежный театр Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле спектакль «Сахарный ребенок» получил две награды Пятого фестиваля имени Золотухина.

Спектакль удостоился специального диплома «За важное художественное высказывание», а художник-постановщик Анастасия Копылова победила в номинации «Лучшая работа художника», сообщает Новый молодежный театр Нижнего Тагила.

Поздравляем артистов, постановочную группу и цеха! — сообщили представители театра.

Также над спектаклем работали и другие сотрудники театра. Это режиссер-постановщик Ринат Кияков, режиссер по кукольной пластике Роман Бокланов и художник по свету — Сергей Кузнецов.

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#Нижний Тагил#Спектакль#Сергей Кузнецов#Дарья Сорокина#Сахарный ребенок#Пятый фестиваль имени Золотухина#Важное художественное высказывание#Лучшая работа художника#Новый молодежный театр#Анастасия Копылова#Ринат Кияков#Роман Бокланов
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