Стало известно, когда электромобили заменят топливные авто

Еремчук сравнил текущую ситуацию с тем, что происходило сто лет назад, когда «навозный кризис» охватывал крупные города всего мира. Тогда это была неотъемлемая часть транспорта на основе лошадиной тяги. Но со временем появился общественный электротранспорт и автомобили, и проблема исчезла. Однако сейчас традиционные автомобили сами являются проблемой, так как загрязняют окружающую среду и наносят вред здоровью людей.