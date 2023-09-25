Стало известно, когда электромобили заменят топливные авто

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Основатель российского дилерского центра Tesla, Алексей Еремчук, обратил внимание на вред, который топливные автомобили наносят окружающей среде, и поделился своим мнением о том, когда электромобили займут место традиционных машин, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Еремчук сравнил текущую ситуацию с тем, что происходило сто лет назад, когда «навозный кризис» охватывал крупные города всего мира. Тогда это была неотъемлемая часть транспорта на основе лошадиной тяги. Но со временем появился общественный электротранспорт и автомобили, и проблема исчезла. Однако сейчас традиционные автомобили сами являются проблемой, так как загрязняют окружающую среду и наносят вред здоровью людей.
Еремчук утверждает, что автомобили загрязняют атмосферу и способствуют изменению климата. Чтобы решить эту проблему, необходим новый шаг в технологиях, а таким шагом станут электромобили. Они представляют собой неизбежный путь к улучшению экологической ситуации во всем мире.
По мнению Еремчука, через десять лет электромобили станут основными транспортными средствами в больших городах. Возможно, это поможет создать более чистую и здоровую среду для всех людей.