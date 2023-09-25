tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Стало известно, когда электромобили заменят топливные авто

25 сентября 2023, 13:21
В последние годы все больше людей начали проявлять интерес к экологическим вопросам. Они ищут способы сделать свою жизнь более экологичной, используют упаковку из переработанных материалов, активно утилизируют батарейки и беспокоятся о вреде выхлопных газов от традиционных автомобилей.

Основатель российского дилерского центра Tesla, Алексей Еремчук, обратил внимание на вред, который топливные автомобили наносят окружающей среде, и поделился своим мнением о том, когда электромобили займут место традиционных машин, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Еремчук сравнил текущую ситуацию с тем, что происходило сто лет назад, когда «навозный кризис» охватывал крупные города всего мира. Тогда это была неотъемлемая часть транспорта на основе лошадиной тяги. Но со временем появился общественный электротранспорт и автомобили, и проблема исчезла. Однако сейчас традиционные автомобили сами являются проблемой, так как загрязняют окружающую среду и наносят вред здоровью людей.

Еремчук утверждает, что автомобили загрязняют атмосферу и способствуют изменению климата. Чтобы решить эту проблему, необходим новый шаг в технологиях, а таким шагом станут электромобили. Они представляют собой неизбежный путь к улучшению экологической ситуации во всем мире.

По мнению Еремчука, через десять лет электромобили станут основными транспортными средствами в больших городах. Возможно, это поможет создать более чистую и здоровую среду для всех людей.

Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводородный воздух, бег за мусором и ядовитая свалка
Сегодня, 07:18
Школа кино и ТВ в Нижнем Тагиле попала в финал премии «ТЭФИ-KIDS 2023»
23 сентября, 08:29
В Нижнем Тагиле прошла обкатка трамваев на Тагилстрой
Вчера, 12:38
Подростки с лошадьми снова гуляют на Театральной площади в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:12
В Екатеринбурге у звезды «Уральских пельменей» вскрыли машину и украли ноутбук
Сегодня, 06:37
Температурный рекорд 19 века побит в Екатеринбурге
Сегодня, 06:01