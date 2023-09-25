Суд Екатеринбурга отказал профсоюзнику из Нижнего Тагила в восстановлении на УВЗ

В документах, адресованных судье Екатерине Ардашевой, Александр Иванов поясняет, что работодатель не имел законных оснований на отказ от предоставления донорского выходного, а применение дисциплинарного воздействия (увольнения) именно в этот день (приравненный по закону к отпуску) было незаконным и нарушало государственную гарантию «день отдыха за день сдачи крови». В табельном бюро ему тогда пояснили, что табель был закрыт, поэтому день не проставили. Приказ об увольнении сотрудника подписала и. о. директора УВЗ по кадрам Ирина Артамонова. Отметим, что приказ, подписанный представительницей УВЗ, был признан незаконным по суду. Увольнение, отметил юрист, было произведено в день государственной гарантии — когда у Александра были дни за донорство.