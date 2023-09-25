Суд Екатеринбурга отказал профсоюзнику из Нижнего Тагила в восстановлении на УВЗ

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Александр пояснил, что дело рассматривал суд Екатеринбурга, поскольку по семейным обстоятельствам мужчина прописан там уже четыре месяца.
22 сентября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отказал в восстановлении на работе. Намерен обжаловать решение в областном суде, — рассказал редакции TagilCity.ru уволенный сотрудник УВЗ Александр Иванов.
Однако мужчина проживает в Нижнем Тагиле и осуществляет опеку над ребенком до 14 лет. Работы у Александра пока нет, но он остался действующим председателем первичной профсоюзной организации «Уралвагонзавод-Солидарность-1Мая».
Представитель Александра Иванова Алексей Димитров уверен, что работодатель в течение нескольких месяцев искал повод уволить неугодного сотрудника.
Подстроили надуманное увольнение и от человека избавились из-за его профсоюзной деятельности. Работодатель начал выискивать моменты, за что можно зацепиться. Состряпали два приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, подводили его под п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ «Неоднократное неисполнение должностных обязанностей». И нашли возможность уволить за прогул — однократное грубое нарушение, — рассказал редакции TagilCity.ru представитель Иванова.
Работодатель уволил работника в донорский день, не ознакомил сотрудника с локальными правовыми актами, а также не учитывал то, что мужчина является опекуном ребенка до 14 лет. Обо всем по порядку.
В документах, адресованных судье Екатерине Ардашевой, Александр Иванов поясняет, что работодатель не имел законных оснований на отказ от предоставления донорского выходного, а применение дисциплинарного воздействия (увольнения) именно в этот день (приравненный по закону к отпуску) было незаконным и нарушало государственную гарантию «день отдыха за день сдачи крови». В табельном бюро ему тогда пояснили, что табель был закрыт, поэтому день не проставили. Приказ об увольнении сотрудника подписала и. о. директора УВЗ по кадрам Ирина Артамонова. Отметим, что приказ, подписанный представительницей УВЗ, был признан незаконным по суду. Увольнение, отметил юрист, было произведено в день государственной гарантии — когда у Александра были дни за донорство.
Помимо этого, Александр Иванов пояснил суду, что работодатель не ознакомил его под подпись с изменением так называемого Кадра. В связи с увеличением объема работ сотрудники предприятия были переведены на гособоронзаказ. Увидеть приказ, а также элементарно ознакомиться с графиком работ и временем выхода на смену, Александру удалось узнать только после запроса начальству, уверяет он.
Я понятия не имел, что задействован в выполнении гособоронзаказа. Вышел на работу в ночь на 2 мая, меня встречали на проходной. Оказалось, что смена была 2 мая с утра, но в курс дела не поставили, — сообщил редакции TagilCity.ru Александр Иванов.
Представители ответчика — предприятия — уверяют, что сотрудник был ознакомлен с приказом, однако документов, подтверждающих это, предоставить не могут. Хотя, по заверению юриста, это обязанность работодателя — уведомить работника о перемещении.
А как Александр переместится, если процедура о переводе не завершена. Работодателю надо было доказать в суде, что Александр был ознакомлен с тем, что выполняет гособоронзаказ. Но у них нет этих документов, и судья почему-то принимает такое решение и признает приказ законным. Как он может быть законным, если работодатель не смог доказать, что работник в курсе, что он теперь будет выполнять гособоронзаказ. По нормам права, если работник не знаком с локальными правовыми актами, то и правовые последствия для него не могут наступить, — поясняет Алексей Димитров.
Кроме того, на момент перемещения Александра не спросили, относится ли он к льготной категории граждан. Поскольку экс-сотрудник — опекун, его стоило уведомить о переводе. Этого требует Постановление правительства №1365.
Дело будет рассматриваться в Областном суде Свердловской области уже зимой — а результат будет ориентировочно к Новому году. Юрист уверен, что в деле есть много нерешенных моментов, которые судье нужно будет аргументировать, мотивировать и обосновать.
Ранее Александр Иванов был уволен за прогул. Однако сам экс-сотрудник УВЗ поясняет, что не прогуливал работу, поскольку сдавал справки для донорских дней, предусмотренных по закону.