Свердловчан предупредили о резком подорожании хлеба и булочек

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Как сообщает издание ЕАН со ссылкой на источник в уральском бизнесе общепита, о подорожании продукции заведения предупредили сразу девять свердловских предприятий. Повышение стоимости поставок связывают главным образом с увеличением расходов на транспорт, персонал и сырье.
По словам одного из участников рынка, в сентябре уральские поставщики сообщили о двукратном росте цен на куриное мясо и 30-процентном подорожании крупы.
Ранее Свердловскстат разместил доклад о динамике цен на продовольствие с 11 по 18 сентября: в числе наиболее подорожавших продуктов оказались огурцы, помидоры и бананы.