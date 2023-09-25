Свердловчан предупредили о резком подорожании хлеба и булочек

Как сообщает издание ЕАН со ссылкой на источник в уральском бизнесе общепита, о подорожании продукции заведения предупредили сразу девять свердловских предприятий. Повышение стоимости поставок связывают главным образом с увеличением расходов на транспорт, персонал и сырье.