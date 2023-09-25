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Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

В Свердловской области хлеб и выпечка подорожает на 3–28%

Свердловчан предупредили о резком подорожании хлеба и булочек

25 сентября 2023, 15:16
Фото: 1MI

В Свердловской области хлеб и выпечка подорожает на 3–28%

В Свердловской области подорожает хлеб и кондитерские изделия — прибавка к стоимости будет варьироваться от 3 до 28%.

Как сообщает издание ЕАН со ссылкой на источник в уральском бизнесе общепита, о подорожании продукции заведения предупредили сразу девять свердловских предприятий. Повышение стоимости поставок связывают главным образом с увеличением расходов на транспорт, персонал и сырье.

По словам одного из участников рынка, в сентябре уральские поставщики сообщили о двукратном росте цен на куриное мясо и 30-процентном подорожании крупы.

Ранее Свердловскстат разместил доклад о динамике цен на продовольствие с 11 по 18 сентября: в числе наиболее подорожавших продуктов оказались огурцы, помидоры и бананы.

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#Экономика#Цены#Свердловская область#Продукты#Рост цен#Инфляция#Рост цен на продукты#Подорожание#Продукт#Григорий Орлов
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