Свердловский перевозчик заплатит 50 тысяч рублей за травму девочки в автобусе

Напомним, 3-летняя девочка и ее бабушка попали в больницу после того, как автобус резко затормозил. Это случилось в апреле 2023 года в Екатеринбурге. Сама женщина рассказала, что они с внучкой уже готовились к выходу и стояли, державшись за поручни. Однако в какой-то момент водитель резко затормозил. Тогда бабушка и внучка упали.