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Свердловский перевозчик заплатит 50 тысяч рублей за травму девочки в автобусе

Свердловский перевозчик заплатит 50 тысяч рублей за травму девочки в автобусе

25 сентября 2023, 07:07
Фото: 1MI
Автотранспортное предприятие в Верхотурском райне Свердловской области заплатит 50 тысяч рублей моральной компенсации девочке, которая сломала руку во время поездки на одном из автобусов.

Прокуратурой Верхотурского района была проведена проверка в связи с получением травмы подростком в транспорте, принадлежащем Верхотурскому муниципальному унитарному предприятию «Транспорт».

В ходе проверки установлено, что в мае 2022 года девочка ехала в автобусе с отцом. Во время остановки она взялась за поручень и начала вставать с пассажирского сидения. В этот момент открывающаяся дверь ударила девочку по руке. В результате подросток получила перелом.

Прокурор после завершения проверки подал иск в суд в интересах девочки. Он потребовал взыскать компенсацию морального вреда. Верхотурский суд удовлетворил требования.

Напомним, 3-летняя девочка и ее бабушка попали в больницу после того, как автобус резко затормозил. Это случилось в апреле 2023 года в Екатеринбурге. Сама женщина рассказала, что они с внучкой уже готовились к выходу и стояли, державшись за поручни. Однако в какой-то момент водитель резко затормозил. Тогда бабушка и внучка упали.

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#Происшествия#Травма#Дети#Свердловская область#Автобус#Подростки#Ирина Кирилова
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