Свердловский перевозчик заплатит 50 тысяч рублей за травму девочки в автобусе

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Прокуратурой Верхотурского района была проведена проверка в связи с получением травмы подростком в транспорте, принадлежащем Верхотурскому муниципальному унитарному предприятию «Транспорт».
В ходе проверки установлено, что в мае 2022 года девочка ехала в автобусе с отцом. Во время остановки она взялась за поручень и начала вставать с пассажирского сидения. В этот момент открывающаяся дверь ударила девочку по руке. В результате подросток получила перелом.
Прокурор после завершения проверки подал иск в суд в интересах девочки. Он потребовал взыскать компенсацию морального вреда. Верхотурский суд удовлетворил требования.
Напомним, 3-летняя девочка и ее бабушка попали в больницу после того, как автобус резко затормозил. Это случилось в апреле 2023 года в Екатеринбурге. Сама женщина рассказала, что они с внучкой уже готовились к выходу и стояли, державшись за поручни. Однако в какой-то момент водитель резко затормозил. Тогда бабушка и внучка упали.