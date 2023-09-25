tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Свердловский рыбак выловил огромного сома весом 12,5 килограмма

Свердловский рыбак поймал сома весом с собаку

25 сентября 2023, 12:10
Фото: 1MI

Свердловский рыбак выловил огромного сома весом 12,5 килограмма

Свердловский рыбак поделился результатам удачной рыбалки, на которой ему удалось выловить сома весом более 12 килограммов.

На опубликованной в группе «Рыбалка на Белоярском и Рефтинском водохранилище» видеозаписи рыбаки обсуждают выдающийся улов, сравнивая сома с «поросем». Весы показали почти 12,5 килограмма.

Напомним, до этого уральские рыбаки похвастались 40-килограммов белым амуром, выловленным из вод Белоярского водохранилища. А еще раньше приехавший из соседнего региона рыбак выловил из озера близ села Киприно двух карпов — каждый весил по 20 килограммов.

Читайте также:
Рыбак выловил из Белоярского водохранилища гигантских белых амуровРыбак из Екатеринбурга найден мертвым в челябинском озере КуяшПрокуратура проверит сообщения о массовом море рыбы в Верхнесысертском пруду
#Общество#Свердловская область#Рыбалка#Рыбак#Рыбаки#Видео#Природа#Рыба#Григорий Орлов
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводородный воздух, бег за мусором и ядовитая свалка
Сегодня, 07:18
Школа кино и ТВ в Нижнем Тагиле попала в финал премии «ТЭФИ-KIDS 2023»
23 сентября, 08:29
В Нижнем Тагиле прошла обкатка трамваев на Тагилстрой
Вчера, 12:38
Подростки с лошадьми снова гуляют на Театральной площади в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:12
В Екатеринбурге у звезды «Уральских пельменей» вскрыли машину и украли ноутбук
Сегодня, 06:37
Температурный рекорд 19 века побит в Екатеринбурге
Сегодня, 06:01