Свердловский рыбак поймал сома весом с собаку

Напомним, до этого уральские рыбаки похвастались 40-килограммов белым амуром, выловленным из вод Белоярского водохранилища. А еще раньше приехавший из соседнего региона рыбак выловил из озера близ села Киприно двух карпов — каждый весил по 20 килограммов.