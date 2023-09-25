Свердловский рыбак поймал сома весом с собаку

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
На опубликованной в группе «Рыбалка на Белоярском и Рефтинском водохранилище» видеозаписи рыбаки обсуждают выдающийся улов, сравнивая сома с «поросем». Весы показали почти 12,5 килограмма.
Напомним, до этого уральские рыбаки похвастались 40-килограммов белым амуром, выловленным из вод Белоярского водохранилища. А еще раньше приехавший из соседнего региона рыбак выловил из озера близ села Киприно двух карпов — каждый весил по 20 килограммов.