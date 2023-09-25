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На выплаты ликвидаторам свердловских лесных пожаров направили 160 млн рублей

Свердловское правительство выделило 160 млн рублей на выплаты ликвидаторам пожаров

25 сентября 2023, 15:55
Фото: 1MI

На выплаты ликвидаторам свердловских лесных пожаров направили 160 млн рублей

В Свердловской области более полутора тысяч участников борьбы с лесными пожарами получат выплаты от правительства региона — премиальный фонд превысил 160 миллионов рублей.

Как уточнили в областном департаменте информполитики, по 75 тысяч получат 1357 пожарных, а также по 30 тысяч рублей — 187 человек, обеспечивавшие работу учреждений.

Большая часть суммы — свыше 86 миллионов рублей — пойдет на выплаты 832 сотрудникам «Уральской авиабазы», которые без применения спецтехники тушили пожары в самых труднодоступных местах.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области ожидается задымление из-за лесных пожаров.

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#Экономика#Пожар#Свердловская область#Пожарные#Лесной пожар#Тушение пожаров#Природный пожар#МЧС#Григорий Орлов
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