Свердловское правительство выделило 160 млн рублей на выплаты ликвидаторам пожаров

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Как уточнили в областном департаменте информполитики, по 75 тысяч получат 1357 пожарных, а также по 30 тысяч рублей — 187 человек, обеспечивавшие работу учреждений.
Большая часть суммы — свыше 86 миллионов рублей — пойдет на выплаты 832 сотрудникам «Уральской авиабазы», которые без применения спецтехники тушили пожары в самых труднодоступных местах.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области ожидается задымление из-за лесных пожаров.