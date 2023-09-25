Температурный рекорд 19 века побит в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:02
По его словам, 24 сентября стало самым теплым как минимум за 143 года. При этом 25 сентября в Свердловской области прогнозируется от +21 до +26 градусов тепла.
В Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков. Максимальная температура днем составит +24 градуса.
Ранее синоптик Пулин заявил, что сентябрь 2023 года в Екатеринбурге войдет в первую пятерку самых теплых сентябрей за всю историю. Это случится, если в среднем за месяц температура воздуха поднимется выше 12,7 градуса тепла.