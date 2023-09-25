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Температурный рекорд 143-летней давности побит в Екатеринбурге

Температурный рекорд 19 века побит в Екатеринбурге

25 сентября 2023, 06:01
Фото: 1MI

Температурный рекорд 143-летней давности побит в Екатеринбурге

Среднесуточная температура в Екатеринбурге 24 сентября составила +17,4 градуса. Этот день считается самым теплым с 1880 года. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

По его словам, 24 сентября стало самым теплым как минимум за 143 года. При этом 25 сентября в Свердловской области прогнозируется от +21 до +26 градусов тепла.

В Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков. Максимальная температура днем составит +24 градуса.

Ранее синоптик Пулин заявил, что сентябрь 2023 года в Екатеринбурге войдет в первую пятерку самых теплых сентябрей за всю историю. Это случится, если в среднем за месяц температура воздуха поднимется выше 12,7 градуса тепла.

Жителей Свердловской области ожидает сухая и теплая погода
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#Свердловская область#Погода#Прогноз#Природа#Рекорд#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Синоптик
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