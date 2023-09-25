В Березовском округе неделю ищут 26-летнего молодого человека

В поселке под Березовским пропал 26-летний Андрей Горшунов

В Старопышпинске Свердловской области седьмой день ведутся поиски 26-летнего Андрея Горшунова. 19 сентября молодой человек вышел из дома, и с тех пор его местонахождение неизвестно.