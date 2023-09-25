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Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

В поселке под Березовским пропал 26-летний Андрей Горшунов

В Березовском округе неделю ищут 26-летнего молодого человека

25 сентября 2023, 10:17
Фото: 1MI

В поселке под Березовским пропал 26-летний Андрей Горшунов

В Старопышпинске Свердловской области седьмой день ведутся поиски 26-летнего Андрея Горшунова. 19 сентября молодой человек вышел из дома, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

В объявлении о пропаже мужчины, опубликованном волонтерами поисково-спасательного отряда «Прорыв», перечислены его особые приметы: худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы, рост 170 сантиметров. В день исчезновения Андрей был одет в коричневые ботинки, черные спортивные штаны, синюю футболку и желтую куртку.

Всех, кому что-либо известно о пропаже свердловчанина, просят обратиться в полицию по номеру +7 (34369) 4-75-00.

На прошлой неделе в Нижней Туре нашли тело 21-летнего молодого мужчины, пропавшего шесть лет назад — в 2017 году.

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#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Поисковый отряд#Пропавшие без вести#Пропавшие#Григорий Орлов
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