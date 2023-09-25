В Березовском округе неделю ищут 26-летнего молодого человека

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В объявлении о пропаже мужчины, опубликованном волонтерами поисково-спасательного отряда «Прорыв», перечислены его особые приметы: худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы, рост 170 сантиметров. В день исчезновения Андрей был одет в коричневые ботинки, черные спортивные штаны, синюю футболку и желтую куртку.
Всех, кому что-либо известно о пропаже свердловчанина, просят обратиться в полицию по номеру +7 (34369) 4-75-00.
На прошлой неделе в Нижней Туре нашли тело 21-летнего молодого мужчины, пропавшего шесть лет назад — в 2017 году.