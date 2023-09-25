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Published Сегодня, 09:38

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В Екатеринбурге из-за еды подрались пассажирка и кондуктор

В Екатеринбурге из-за еды подрались пассажирка и кондуктор

25 сентября 2023, 09:38
Фото: 1MI
Драка между кондуктором и пассажиркой произошла в автобусе в Екатеринбурге. Конфликт вспыхнул из-за еды.

ЧП случилось утром 25 сентября. Дрались пассажирка и кондуктор автобуса №012, пишет Е1.

Известно, что девушка сделала замечание кондуктору. Ей не понравилось то, что женщина ела в автобусе. В ответ кондуктор разозлилась и началась потасовка. В этот момент автобус стоял на площади 1905 года.

Очевидцы утверждают, что девушку вывело из себя то, что кондуктор сидела рядом с ней и чавкала. Данный маршрут обслуживает компания «УралТрейд».

Ранее мужчина напал на подростка в автобусе. Он ударил 15-летнего мальчика по голове.

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#Еда#Автобус#Драка#ЧП#Очевидцы#Потасовка#Пассажирка#Екатеринбург#Кондуктор#Дарья Сорокина#Площадь 1905 года#УралТрейд
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