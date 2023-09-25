В Екатеринбурге из-за еды подрались пассажирка и кондуктор

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
ЧП случилось утром 25 сентября. Дрались пассажирка и кондуктор автобуса №012, пишет Е1.
Известно, что девушка сделала замечание кондуктору. Ей не понравилось то, что женщина ела в автобусе. В ответ кондуктор разозлилась и началась потасовка. В этот момент автобус стоял на площади 1905 года.
Очевидцы утверждают, что девушку вывело из себя то, что кондуктор сидела рядом с ней и чавкала. Данный маршрут обслуживает компания «УралТрейд».
Ранее мужчина напал на подростка в автобусе. Он ударил 15-летнего мальчика по голове.