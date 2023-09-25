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В Екатеринбурге у звезды «Уральских пельменей» вскрыли машину и украли ноутбук

В Екатеринбурге у звезды «Уральских пельменей» вскрыли машину и украли ноутбук

25 сентября 2023, 06:37
Фото: Фото со страницы "Уральских пельменей"
В Екатеринбурге злоумышленники вскрыли автомобиль звезды «Уральских пельменей» Сергея Ершова. Оттуда они выкрали рюкзак с ноутбуком, в котором находятся материалы по новому сериалу для СТС.

Это произошло 24 сентября примерно в 20:00 на улице Тургенева, 22. О произошедшей краже со вскрытием рассказал сам Сергей Ершов.

Всех тех, кто что-то видео или знает, просят сообщить по телефону 356–42–01. За возврат ноутбука или информацию о нем екатеринбуржцам пообещали вознаграждение.

В комментариях поклонники спросили у Сергея, что будет, если украденный сценарий не вернут хозяину. Сергей ответил, что в этом случае нового сериала на СТС не будет.

Также в комментариях поклонники звезды «Уральских пельменей» сочувствуют артисту, пишут, что хотят увидеть новый сериал и даже требуют у злоумышленников вернуть вещи.

Отдайте ноутбук — я хочу новое шоу увидеть, — написал пользователь Сергей.

А некоторые пользователи соцсетей обвиняют Сергея в ненадлежащем присмотре за своими вещами.

Взрослый мужчина. Такие вещи в машине не оставляют! — написала екатеринбурженка Наталья.

Кто-то даже делился опытом из своей жизни.

Не оставляйте вы в машинах ничего! Муж постоянно пытался свою сумку оставлять. Отучила. Не всегда деньги наличкой есть, но ведь карточки, документы потом восстанавливать! — написала пользовательница Елена.
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