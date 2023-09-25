В Екатеринбурге у звезды «Уральских пельменей» вскрыли машину и украли ноутбук

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Это произошло 24 сентября примерно в 20:00 на улице Тургенева, 22. О произошедшей краже со вскрытием рассказал сам Сергей Ершов.
Всех тех, кто что-то видео или знает, просят сообщить по телефону 356–42–01. За возврат ноутбука или информацию о нем екатеринбуржцам пообещали вознаграждение.
В комментариях поклонники спросили у Сергея, что будет, если украденный сценарий не вернут хозяину. Сергей ответил, что в этом случае нового сериала на СТС не будет.
Также в комментариях поклонники звезды «Уральских пельменей» сочувствуют артисту, пишут, что хотят увидеть новый сериал и даже требуют у злоумышленников вернуть вещи.
Отдайте ноутбук — я хочу новое шоу увидеть, — написал пользователь Сергей.
А некоторые пользователи соцсетей обвиняют Сергея в ненадлежащем присмотре за своими вещами.
Взрослый мужчина. Такие вещи в машине не оставляют! — написала екатеринбурженка Наталья.
Кто-то даже делился опытом из своей жизни.
Не оставляйте вы в машинах ничего! Муж постоянно пытался свою сумку оставлять. Отучила. Не всегда деньги наличкой есть, но ведь карточки, документы потом восстанавливать! — написала пользовательница Елена.