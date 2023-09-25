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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

В Екатеринбурге водитель кроссовера поехал на толпу

В Екатеринбурге водитель кроссовера поехал на толпу

25 сентября 2023, 07:02
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мужчина на синем кроссовере поехал прямо в толпу. Это произошло на Шарташе.

В этот момент толпа людей шла по тротуару. Екатеринбуржцы возмутились таким поведением водителя, пишет Е1.

Также жители сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как пешеходы обходят авто, которое едет на них, прямо по дороге, по которой ехали машины, так как другого пути не было. Автомобилям пришлось остановиться.

Инцидент прокомментировали в ГИБДД. Здесь сообщили, что по данному факту проводится проверка. Водителя привлекут к ответственности по п. 12.15 КоАП РФ.

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