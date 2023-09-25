В Екатеринбурге водитель с блатным номером ежедневно паркуется на остановке автобусов

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Как рассказала журналистам местная жительница, каждое утро в течение четверти часа водитель оставляет машину у остановки «Михеева» на улице Академика Вонсовского.
По словам собеседницы E1.RU, на просьбы пассажиров перестать использовать остановку как парковку автомобилист реагирует неадекватно, в частности показывает «неприличные жесты».
В городской ГАИ пообещали разобраться в ситуации и по результатам проверки принять «законное и обоснованное решение».
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле наказали автохама, грубо нарушавшего ПДД на Вагонке.