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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

В Екатеринбурге водитель иномарки с номером 666 блокирует подъезд автобусов

В Екатеринбурге водитель с блатным номером ежедневно паркуется на остановке автобусов

25 сентября 2023, 09:33
Фото: 1MI

В Екатеринбурге водитель иномарки с номером 666 блокирует подъезд автобусов

В Екатеринбурге водитель Shkoda с госномером 666 мешает работе общественного транспорта в Академическом районе.

Как рассказала журналистам местная жительница, каждое утро в течение четверти часа водитель оставляет машину у остановки «Михеева» на улице Академика Вонсовского.

По словам собеседницы E1.RU, на просьбы пассажиров перестать использовать остановку как парковку автомобилист реагирует неадекватно, в частности показывает «неприличные жесты».

В городской ГАИ пообещали разобраться в ситуации и по результатам проверки принять «законное и обоснованное решение».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле наказали автохама, грубо нарушавшего ПДД на Вагонке.

Фото: E1.RU
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#ГИБДД#Автобус#ГАИ#Водители#Общественный транспорт#Госавтоинспекция#Екатеринбург#Григорий Орлов
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