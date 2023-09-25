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Published Сегодня, 07:29

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Updated Сегодня, 07:31

В Екатеринбурге замечен маленький ребенок в компании пьяных мужчин

В Екатеринбурге замечен маленький ребенок в компании пьяных мужчин

25 сентября 2023, 07:29
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в районе ЖБИ замечен маленький ребенок в компании пьяных мужчин. Девочку на видео сняла одна из местных жительниц.

Согласно кадрам, девочка сидит в коляске, а рядом с ней находится компания нетрезвых мужчин, пишет Е1.

Вот смотрите, что происходит здесь. Они только что разбили бутылку с алкоголем. Здесь же у них ребенок маленький, — комментирует происходящее екатеринбурженка.

Один из мужчин, увидев, что их снимают, взят коляску и ушел. Некоторые местные жители отметили, что не в первый раз видят малышку в подобной обстановке.

Мама ребенка рассказала, что оставила дочку с отцом ненадолго, пока сама отошла в магазин.

Я его на десять минут оставила, чтобы в магазин сходить за продуктами, — и все, — сказала мать девочки.
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#Дети#Продукты#Алкоголь#Девочка#Магазин#Отец#Коляска#Мама#ЖБИ#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Пьяные мужчины#Местные жители
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