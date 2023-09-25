В Екатеринбурге замечен маленький ребенок в компании пьяных мужчин

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Согласно кадрам, девочка сидит в коляске, а рядом с ней находится компания нетрезвых мужчин, пишет Е1.
Вот смотрите, что происходит здесь. Они только что разбили бутылку с алкоголем. Здесь же у них ребенок маленький, — комментирует происходящее екатеринбурженка.
Один из мужчин, увидев, что их снимают, взят коляску и ушел. Некоторые местные жители отметили, что не в первый раз видят малышку в подобной обстановке.
Мама ребенка рассказала, что оставила дочку с отцом ненадолго, пока сама отошла в магазин.
Я его на десять минут оставила, чтобы в магазин сходить за продуктами, — и все, — сказала мать девочки.