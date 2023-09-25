В Каменске-Уральском коллектор заставил 16-летнюю девочку раздеться и извиниться

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Все это происходило дома у должников. Отмечается, что мать девушки легко впустила коллектора в квартиру, пишет «Урал Мэш».
Известно, что в одном из мессенджеров юноша Андрей нашел подработку. Он приехал по адресу, который ему дали работодатели, и на месте сообщил, что он приехал пообщаться по вопросам долгов.
Андрею сообщали, что долг по этому адресу с оставляет 100 тысяч рублей. Войдя в квартиру, он закрылся в комнате с 16-летней девочкой, где схватил ее за шею и приказал раздеться. В голом виде он снял ее на видео. На кадрах девушка извиняется.
Видео якобы надо было отправить заказчикам, чтобы те заплатили. В результате Андрея задержали и теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.