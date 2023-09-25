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В Каменске-Уральском коллектор заставил 16-летнюю девочку раздеться и извиниться

В Каменске-Уральском коллектор заставил 16-летнюю девочку раздеться и извиниться

25 сентября 2023, 10:59
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском коллектор заставил 16-летнюю школьнику снять с себя одежду и извиниться за накопившиеся долги. За это несовершеннолетней пообещали 10 тысяч рублей.

Все это происходило дома у должников. Отмечается, что мать девушки легко впустила коллектора в квартиру, пишет «Урал Мэш».

Известно, что в одном из мессенджеров юноша Андрей нашел подработку. Он приехал по адресу, который ему дали работодатели, и на месте сообщил, что он приехал пообщаться по вопросам долгов.

Андрею сообщали, что долг по этому адресу с оставляет 100 тысяч рублей. Войдя в квартиру, он закрылся в комнате с 16-летней девочкой, где схватил ее за шею и приказал раздеться. В голом виде он снял ее на видео. На кадрах девушка извиняется.

Видео якобы надо было отправить заказчикам, чтобы те заплатили. В результате Андрея задержали и теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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