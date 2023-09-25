В Каменске-Уральском коллектор заставил 16-летнюю девочку раздеться и извиниться

Андрею сообщали, что долг по этому адресу с оставляет 100 тысяч рублей. Войдя в квартиру, он закрылся в комнате с 16-летней девочкой, где схватил ее за шею и приказал раздеться. В голом виде он снял ее на видео. На кадрах девушка извиняется.