В Каменске-Уральском простились с погибшим в сентябре 35-летним участником СВО

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
В сообщении горадминистрации говорится, что в мае этого года военнослужащий отправился в зону боевых действий в составе добровольческого батальона «Шторм Z» и еще при жизни был награжден знаком отличия «За освобождение Донбасса». Погиб 11 сентября на Соледарском направлении.
Похоронили уральца на Волковском кладбище.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском прошла церемония прощания с военным, погибшим при атаке беспилотника в ДНР. До этого стало известно о гибели еще одного военного из этого города — сержанту было 24 года.