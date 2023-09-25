tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

В Каменске-Уральском простились с 35-летним сержантом Владимиром Парфеновым

В Каменске-Уральском простились с погибшим в сентябре 35-летним участником СВО

25 сентября 2023, 16:23
Фото: администрация Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском простились с 35-летним сержантом Владимиром Парфеновым

В Каменске-Уральском простились с 35-летним участником спецоперации сержантом Владимиром Парфеновым, погибшим в сентябре в ДНР.

В сообщении горадминистрации говорится, что в мае этого года военнослужащий отправился в зону боевых действий в составе добровольческого батальона «Шторм Z» и еще при жизни был награжден знаком отличия «За освобождение Донбасса». Погиб 11 сентября на Соледарском направлении.

Похоронили уральца на Волковском кладбище.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском прошла церемония прощания с военным, погибшим при атаке беспилотника в ДНР. До этого стало известно о гибели еще одного военного из этого города — сержанту было 24 года.

Читайте также:
В СВО в один день погибли два брата из Свердловской областиВ Каменске-Уральском похоронят 24-летнего участника СВОПри обстреле машины с российскими миротворцами в Карабахе погиб свердловчанин
#Каменск-Уральский#Армия#Военные#Военнослужащие#СВО#Спецоперация#Григорий Орлов
Подпишитесь
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
Сегодня, 15:44
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводородный воздух, бег за мусором и ядовитая свалка
Сегодня, 07:18
Суд Екатеринбурга отказал профсоюзнику из Нижнего Тагила в восстановлении на УВЗ
Сегодня, 11:58
Жилье для детей-сирот за 2,3 миллиона закупают в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:41
Пожарные и волонтеры скопились у закрытого объекта под Нижним Тагилом
Сегодня, 13:44
В Екатеринбурге у звезды «Уральских пельменей» вскрыли машину и украли ноутбук
Сегодня, 06:37