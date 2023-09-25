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В лесу под Невьянском вспыхнул пожар

В лесу под Невьянском вспыхнул пожар

25 сентября 2023, 05:01
Фото: 1MI
Крупный лесной пожар площадью в два гектара разгорелся под Невьянском 24 сентября 2023 года.

Задымление от пожара распространилось на ближайшие трассы. По словам одной из очевидиц, местами на дороге была очень плохая видимость. В тушении огня задействованы две пожарные машины.

Источником огня была сухая трава. При этом угрозы распространения пожара на жилые строения не было. На месте работали одиннадцать спасателей, рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Вечером того же дня возгорание было ликвидировано. Информации о пострадавших нет.

Напомним, 24–26 сентября 2023 года в Свердловской области прогнозировалось значительное задымление из-за природных пожаров.

В Свердловской области ожидается задымление от лесных пожаров
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