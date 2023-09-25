В Нижнем Тагил водитель иномарки выехал на встречную полосу рядом с отделом ГИБДД

На опубликованных в группе «Тагил без ям — Общественное движение» кадрах видно, как малогабаритная иномарка едет во встречном направлении по дороге с односторонним движением и останавливается за секунду до столкновения с другим авто. В комментариях под видео пользователи отмечают, что рядом находится отдел ГИБДД, к тому же этот участок дороги регулярно патрулируют дорожные инспекторы.