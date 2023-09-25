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Updated Сегодня, 14:11

В Нижнем Тагиле водитель запутался в направлениях движения на Циолковского

В Нижнем Тагил водитель иномарки выехал на встречную полосу рядом с отделом ГИБДД

25 сентября 2023, 11:38
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле водитель запутался в направлениях движения на Циолковского

В Нижнем Тагиле водитель за рулем автомобиля Honda выехала навстречу одностороннему движению и едва не врезалась в другую машину.

На опубликованных в группе «Тагил без ям — Общественное движение» кадрах видно, как малогабаритная иномарка едет во встречном направлении по дороге с односторонним движением и останавливается за секунду до столкновения с другим авто. В комментариях под видео пользователи отмечают, что рядом находится отдел ГИБДД, к тому же этот участок дороги регулярно патрулируют дорожные инспекторы.

Ранее сообщалось, что на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле задержали изрядно выпившего водителя, у которого накопилось три десятка штрафов.

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#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#ГАИ#Видео#Нарушение ПДД#Автомобилист#Григорий Орлов
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