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Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

В Нижнем Тагиле ограничат движение автотранспорта на улице Орджоникидзе

В Нижнем Тагиле на две недели перекроют улицу Орджоникидзе

25 сентября 2023, 11:17
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле ограничат движение автотранспорта на улице Орджоникидзе

27 сентября в Нижнем Тагиле на две недели частично ограничат движение автотранспорта в Дзержинском районе.
[Закрыть движение автомобилей] по дороге по улице Орджоникидзе на участке от автомобильной дороги по улице Крупской до автомобильной дороги по Восточному шоссе, — говорится в постановлении мэрии за подписью главы города Вячеслава Пинаева.

В документе уточняется, что машины не смогут ездить по указанным участкам дорог до 11 октября. Городской ГАИ поручено разместить на дорогах запрещающие знаки.

Ранее сообщалось, что в начале октября движение по дорогам на Муринских прудах будет организовано по новой схеме.

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#Нижний Тагил#ГИБДД#Автомобиль#Движение#Автомобилист#Ограничение движения#Дорожное движение#Григорий Орлов
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