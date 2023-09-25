В Нижнем Тагиле на две недели перекроют улицу Орджоникидзе

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
[Закрыть движение автомобилей] по дороге по улице Орджоникидзе на участке от автомобильной дороги по улице Крупской до автомобильной дороги по Восточному шоссе, — говорится в постановлении мэрии за подписью главы города Вячеслава Пинаева.
В документе уточняется, что машины не смогут ездить по указанным участкам дорог до 11 октября. Городской ГАИ поручено разместить на дорогах запрещающие знаки.
Ранее сообщалось, что в начале октября движение по дорогам на Муринских прудах будет организовано по новой схеме.