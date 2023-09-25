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В Нижнем Тагиле снесут аварийный дом на Красном Камне

В Нижнем Тагиле снесут аварийный дом на Красном Камне

25 сентября 2023, 10:49
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле планируется снос аварийного многоквартирного дома на улице Западная, 1. В скором времени будет объявлена закупка на выполнение работ.

Сейчас МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила должна провести организационно-технические мероприятия по подготовке дома к сносу. Здание признано аварийным.

Затем будет объявлен электронный аукцион, чтобы найти подрядчика, который займется демонтажем и утилизацией строительного мусора. Кадастровый инженер должен предоставить акт обследования о прекращении существования объекта недвижимости. После этого в реестр муниципального имущества внесут необходимые изменения.

Напомним, в Нижнем Тагиле и Висимо-Уткинске снесут три аварийных дома за 1,4 миллиона рублей. Работы будет проводить местная фирма ООО «Омега».

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Город#Аварийное жилье#Постановление#Евгения Сафина#Снос дома
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