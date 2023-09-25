В Нижнем Тагиле снесут аварийный дом на Красном Камне

Затем будет объявлен электронный аукцион, чтобы найти подрядчика, который займется демонтажем и утилизацией строительного мусора. Кадастровый инженер должен предоставить акт обследования о прекращении существования объекта недвижимости. После этого в реестр муниципального имущества внесут необходимые изменения.