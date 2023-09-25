В Нижнем Тагиле снесут аварийный дом на Красном Камне

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Сейчас МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила должна провести организационно-технические мероприятия по подготовке дома к сносу. Здание признано аварийным.
Затем будет объявлен электронный аукцион, чтобы найти подрядчика, который займется демонтажем и утилизацией строительного мусора. Кадастровый инженер должен предоставить акт обследования о прекращении существования объекта недвижимости. После этого в реестр муниципального имущества внесут необходимые изменения.
Напомним, в Нижнем Тагиле и Висимо-Уткинске снесут три аварийных дома за 1,4 миллиона рублей. Работы будет проводить местная фирма ООО «Омега».