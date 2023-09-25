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В Свердловской области подорожали бананы и водка, а борщевой набор подешевел

В Свердловской области подорожали бананы и водка, а борщевой набор подешевел

25 сентября 2023, 10:00
Фото: 1MI
В Свердловской области продолжают снижаться цены на овощи из борщегого набора. Однако некоторые продукты все же прибавили в цене за неделю с 11 по 18 сентября 2023 года.

Цена на картофель в среднем составляла 30,19 рублей за килограмм (-6,95%), морковь в магазинах региона можно было приобрести за 44,02 рубля (-9,15%). Свежую капусту свердловчане покупали за 33,28 рубля (-5,55%), репчатый лук — за 33,49 рубля (-3,08%), столовую свеклу — за 37,17 рубля (-7,33%).

Однако не все овощи подешевели. Например, огурцы и помидоры подорожали до 108,59 рубля и 116,52 рубля соответственно (+3,94% и +11,3%). Килограмм курицы прибавил в цене до 208,35 рубля (+1,9%), десяток яиц стоил 78,4 рубля (+0,88%), подсолнечное масла — 125,1 рубля (+0,68%). Бананы в среднем обходились в 132,13 рубля (+9,3%), литр водки — в 670,14 рубля (+0,67%).

Напомним, по данным Свердловскстата на 3 сентября в регионе подорожали мука, молоко, яйца и другие продукты.

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#Экономика#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Продукты#Статистика#Овощи#Молоко#Евгения Сафина
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