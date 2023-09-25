В Свердловской области подорожали бананы и водка, а борщевой набор подешевел

Однако не все овощи подешевели. Например, огурцы и помидоры подорожали до 108,59 рубля и 116,52 рубля соответственно (+3,94% и +11,3%). Килограмм курицы прибавил в цене до 208,35 рубля (+1,9%), десяток яиц стоил 78,4 рубля (+0,88%), подсолнечное масла — 125,1 рубля (+0,68%). Бананы в среднем обходились в 132,13 рубля (+9,3%), литр водки — в 670,14 рубля (+0,67%).