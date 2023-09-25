В трех школах Екатеринбурга установили неудобные смены

Родители учеников гимназии сходили к завучу, которая предложила им написать заявление и указать начало занятий в кружках, где занимаются дети. По словам мамы одного из школьников, из-за того, что в его классе уроки начинаются в 10:45 и заканчиваются в 16:00 или в 17:00, он не успевает посещать спортшколу, пишет Е1.