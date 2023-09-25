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Published Сегодня, 08:53

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Родители учеников в Екатеринбурге жалуются на неудобные смены

В трех школах Екатеринбурга установили неудобные смены

25 сентября 2023, 08:53
Фото: Midjourney

Родители учеников в Екатеринбурге жалуются на неудобные смены

В гимназии №70 и в школах №32 и №200 в Екатеринбурге установили новое время начала учебного дня с 1 сентября 2023 года. Теперь первые уроки начинаются в 10:00–12:00. Из-за этого дети не успевают посещать кружки и секции.

Родители учеников гимназии сходили к завучу, которая предложила им написать заявление и указать начало занятий в кружках, где занимаются дети. По словам мамы одного из школьников, из-за того, что в его классе уроки начинаются в 10:45 и заканчиваются в 16:00 или в 17:00, он не успевает посещать спортшколу, пишет Е1.

Также, как рассказали родители, такое расписание составили в связи с дефицитом учителей, и администрации пришлось подстраиваться под сотрудников, которые согласились вести уроки и в первой, и во второй смене. Кроме того, желающим было предложено временно перейти на дистанционное обучение.

В департаменте образования отметили, что каждое образовательное учреждение самостоятельно составляет график занятий, после чего согласовывает его с Роспотребнадзором. При этом подобные мультисмены не предусмотрены.

Напомним, в Екатеринбурге из школы №22 массово уволились учителя с начала нового учебного года. Как рассказали педагоги, причиной ухода стало хамское поведение нового директора.

Учителя школы №22 в Екатеринбурге рассказали о причинах увольнения
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