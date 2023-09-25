В трех школах Екатеринбурга установили неудобные смены

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Родители учеников гимназии сходили к завучу, которая предложила им написать заявление и указать начало занятий в кружках, где занимаются дети. По словам мамы одного из школьников, из-за того, что в его классе уроки начинаются в 10:45 и заканчиваются в 16:00 или в 17:00, он не успевает посещать спортшколу, пишет Е1.
Также, как рассказали родители, такое расписание составили в связи с дефицитом учителей, и администрации пришлось подстраиваться под сотрудников, которые согласились вести уроки и в первой, и во второй смене. Кроме того, желающим было предложено временно перейти на дистанционное обучение.
В департаменте образования отметили, что каждое образовательное учреждение самостоятельно составляет график занятий, после чего согласовывает его с Роспотребнадзором. При этом подобные мультисмены не предусмотрены.
Напомним, в Екатеринбурге из школы №22 массово уволились учителя с начала нового учебного года. Как рассказали педагоги, причиной ухода стало хамское поведение нового директора.