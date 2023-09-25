tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:37

Published Сегодня, 17:37

Modified Сегодня, 17:45

Updated Сегодня, 17:45

В Воронежской области введен запрет на посещение лесов до середины октября

25 сентября 2023, 17:37
До середины октября в Воронежской области будет действовать запрет на посещение лесов. Об этом сообщили в управлении лесного хозяйства региона.

Такое решение было принято из-за высокого класса пожарной опасности, который сейчас наблюдается на лесных территориях. То есть гражданам будет запрещено гулять в лесах или заезжать на них на транспорте до 17 октября, пишет voronezhnews.ru.

При этом специалисты будут осуществлять патрулирование лесничеств. Но есть исключения — машины скорой помощи, пожарной охраны, спасателей и организации, занимающиеся заготовкой древесины, смогут продолжать движение по лесным дорогам. Остальным гражданам разрешено передвигаться по общедоступным дорогам, если они проходят через лесные земли.

#Общество
Подпишитесь
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
Сегодня, 15:44
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводородный воздух, бег за мусором и ядовитая свалка
Сегодня, 07:18
Суд Екатеринбурга отказал профсоюзнику из Нижнего Тагила в восстановлении на УВЗ
Сегодня, 11:58
Жилье для детей-сирот за 2,3 миллиона закупают в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:41
Пожарные и волонтеры скопились у закрытого объекта под Нижним Тагилом
Сегодня, 13:44
В Екатеринбурге у звезды «Уральских пельменей» вскрыли машину и украли ноутбук
Сегодня, 06:37