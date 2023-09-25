В Воронежской области введен запрет на посещение лесов до середины октября

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Такое решение было принято из-за высокого класса пожарной опасности, который сейчас наблюдается на лесных территориях. То есть гражданам будет запрещено гулять в лесах или заезжать на них на транспорте до 17 октября, пишет voronezhnews.ru.
При этом специалисты будут осуществлять патрулирование лесничеств. Но есть исключения — машины скорой помощи, пожарной охраны, спасателей и организации, занимающиеся заготовкой древесины, смогут продолжать движение по лесным дорогам. Остальным гражданам разрешено передвигаться по общедоступным дорогам, если они проходят через лесные земли.