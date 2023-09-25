tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:45

Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Водитель BMW влетел в гостиницу в Нижнем Тагиле

Водитель BMW влетел в гостиницу в Нижнем Тагиле

25 сентября 2023, 05:45
Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле иномарка BMW протаранила стену гостиницы «Северный Урал». Инцидент произошел на перекрестке улиц Ленина — Огаркова.

Шофер Renault Sandero на повороте не предоставил преимущество BMW. Молодой человек, управлявший BMW, пытался избежать столкновения. В итоге его занесло в сторону, и машина врезалась в стену здания гостиницы, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

К месту аварии приехали сотрудники ГИБДД, скорой помощи и МЧС. По словам очевидцев, у Renault сорвало капот, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

У водителя BMW в результате происшествия пострадала кисть руки, однако в медучреждение он ехать не стал.

Напомним, в Екатеринбурге машина ВАЗ влетела в столб, так как водитель в какой-то момент не справился с управлением. В ДТП пострадал пассажир.

Водитель влетел в фонарный столб в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Подросток на мотоцикле попал в ДТП в ЕкатеринбургеМальчик на велосипеде попал в ДТП в Нижнем Тагиле22 пассажира автобуса пострадали в ДТП на трассе под Екатеринбургом
#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Гостиница#Водитель#Пострадавший#ЧП#Иномарки#BMW#Renault Sandero#Елизавета Зиборова#Авария#МЧС#Инцидент
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводородный воздух, бег за мусором и ядовитая свалка
Сегодня, 07:18
Школа кино и ТВ в Нижнем Тагиле попала в финал премии «ТЭФИ-KIDS 2023»
23 сентября, 08:29
В Нижнем Тагиле прошла обкатка трамваев на Тагилстрой
Вчера, 12:38
Подростки с лошадьми снова гуляют на Театральной площади в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:12
В Екатеринбурге у звезды «Уральских пельменей» вскрыли машину и украли ноутбук
Сегодня, 06:37
Температурный рекорд 19 века побит в Екатеринбурге
Сегодня, 06:01