Водитель BMW влетел в гостиницу в Нижнем Тагиле

Шофер Renault Sandero на повороте не предоставил преимущество BMW. Молодой человек, управлявший BMW, пытался избежать столкновения. В итоге его занесло в сторону, и машина врезалась в стену здания гостиницы, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Нижнему Тагилу.