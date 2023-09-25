Водитель BMW влетел в гостиницу в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:45
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Шофер Renault Sandero на повороте не предоставил преимущество BMW. Молодой человек, управлявший BMW, пытался избежать столкновения. В итоге его занесло в сторону, и машина врезалась в стену здания гостиницы, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Нижнему Тагилу.
К месту аварии приехали сотрудники ГИБДД, скорой помощи и МЧС. По словам очевидцев, у Renault сорвало капот, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
У водителя BMW в результате происшествия пострадала кисть руки, однако в медучреждение он ехать не стал.
Напомним, в Екатеринбурге машина ВАЗ влетела в столб, так как водитель в какой-то момент не справился с управлением. В ДТП пострадал пассажир.