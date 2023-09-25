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Published Сегодня, 09:37

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Updated Сегодня, 11:55

Задушившую своих детей женщину из Екатеринбурга оставили под арестом

Задушившую своих детей женщину из Екатеринбурга оставили под арестом

25 сентября 2023, 09:37
Фото: 1MI
Женщину из Екатеринбурга, которая задушила троих детей, решили оставить в СИЗО.

Екатеринбурженка будет находиться за решеткой до 25 декабря 2023 года. Об этом Ура.ру рассказали в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

Напомним, в конце декабря 2022 года женщина задушила своих детей, которым было 15 и 10 лет, а младшей дочке — пять месяцев. Свердловчанку заключили под стражу и возбудили в отношении нее уголовное дело.

По словам отца обвиняемой, дочь и ее муж сильно увлеклись религией и последнее время супруги странно себя вели. За день до случившегося муж екатеринбурженки уехал к своим родителям.

В мае 2023 года женщине продлили срок ареста до осени 2023 года.

Обвиняемая в убийстве троих детей жительница Екатеринбурга пробудет в СИЗО до осени
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