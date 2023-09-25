Задушившую своих детей женщину из Екатеринбурга оставили под арестом

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Екатеринбурженка будет находиться за решеткой до 25 декабря 2023 года. Об этом Ура.ру рассказали в Ленинском районном суде Екатеринбурга.
Напомним, в конце декабря 2022 года женщина задушила своих детей, которым было 15 и 10 лет, а младшей дочке — пять месяцев. Свердловчанку заключили под стражу и возбудили в отношении нее уголовное дело.
По словам отца обвиняемой, дочь и ее муж сильно увлеклись религией и последнее время супруги странно себя вели. За день до случившегося муж екатеринбурженки уехал к своим родителям.
В мае 2023 года женщине продлили срок ареста до осени 2023 года.