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Женщине из Екатеринбурга порезали четыре шины на автомобиле

Женщине из Екатеринбурга порезали четыре шины на автомобиле

25 сентября 2023, 05:21
Фото: Е1
В Екатеринбурге местной жительнице неизвестные порезали все четыре шины на ее автомобиле, а также сделали нецензурную надпись на капоте и багажнике.

Екатеринбурженка решила отдохнуть с молодым человеком в районе Кольцово и, оставив автомобиль в лесу за домом, они ушли гулять. По возвращении они обнаружили, что у иномарки спущены все четыре шины на колесах, а на багажнике и капоте оставлены нецензурные надписи, пишет Е1.

Фото: Е1

Горожанка, зафиксировав нанесенный ущерб машине, обратилась с заявлением в полицию. Почему ее личный транспорт стал объектом вандальных действий — женщина не понимает. По ее словам, общая стоимость покраски и замены шин обойдется в более 17 тысяч рублей.

Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге вандалы разрисовали новый автобус краской из баллончиков.

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