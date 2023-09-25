Женщине из Екатеринбурга порезали четыре шины на автомобиле

Екатеринбурженка решила отдохнуть с молодым человеком в районе Кольцово и, оставив автомобиль в лесу за домом, они ушли гулять. По возвращении они обнаружили, что у иномарки спущены все четыре шины на колесах, а на багажнике и капоте оставлены нецензурные надписи, пишет Е1.