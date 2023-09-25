Женщине из Екатеринбурга порезали четыре шины на автомобиле

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Екатеринбурженка решила отдохнуть с молодым человеком в районе Кольцово и, оставив автомобиль в лесу за домом, они ушли гулять. По возвращении они обнаружили, что у иномарки спущены все четыре шины на колесах, а на багажнике и капоте оставлены нецензурные надписи, пишет Е1.
Горожанка, зафиксировав нанесенный ущерб машине, обратилась с заявлением в полицию. Почему ее личный транспорт стал объектом вандальных действий — женщина не понимает. По ее словам, общая стоимость покраски и замены шин обойдется в более 17 тысяч рублей.
Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге вандалы разрисовали новый автобус краской из баллончиков.